Entscheidung an Spitze naht Absteiger Ahrbach II zieht Trennung vom Trainerteam vor Marco Rosbach

Horst Fechtner 07.05.2026, 09:35 Uhr

i Viel zu jubeln hatten Yilmaz Köroglu und Janik Herz (von rechts) nach dem Aufstieg mit der SG Ahrbach II in dieser Saison nicht. Jetzt ist ihre Zeit auf der Trainerbank vorzeitig zu Ende gegangen. Andreas Hergenhahn

Während sich an der Spitze der Zweikampf zwischen Horressen und Guckheim dem Höhepunkt nähert, gibt es am Tabellenende der Kreisliga A3 auf den letzten Drücker noch einen Wechsel auf der Trainerbank. Schlusslicht Ahrbach II zieht einen Schlussstrich.

Die Guckheimer 1:2-Niederlage im Verfolgerduell gegen Niederahr beim gleichzeitigen 2:0-Pflichtsieg der Horresser bei Ahrbach II kam zuletzt einer Vorentscheidung gleich, ist der Abstand zwischen den beiden besten Teams an der Spitze der Kreisliga A3 dadurch doch auf fünf Punkte angewachsen.







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