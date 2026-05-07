Während sich an der Spitze der Zweikampf zwischen Horressen und Guckheim dem Höhepunkt nähert, gibt es am Tabellenende der Kreisliga A3 auf den letzten Drücker noch einen Wechsel auf der Trainerbank. Schlusslicht Ahrbach II zieht einen Schlussstrich.
Lesezeit 3 Minuten
Die Guckheimer 1:2-Niederlage im Verfolgerduell gegen Niederahr beim gleichzeitigen 2:0-Pflichtsieg der Horresser bei Ahrbach II kam zuletzt einer Vorentscheidung gleich, ist der Abstand zwischen den beiden besten Teams an der Spitze der Kreisliga A3 dadurch doch auf fünf Punkte angewachsen.