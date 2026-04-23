Sieg für Ahrweiler II ABC-Reserve legt vor und übernimmt die Tabellenführung Jan Müller 23.04.2026, 14:35 Uhr

i Nach dem 2:2-Unentschieden im Topspiel hat der Ahrweiler BC II um Kapitän Finn Götte (in Rot) am Mittwoch 2:0 in Bad Bodendorf gewonnen und die Tabellenführung übernommen. Doch der FC Plaidt (in Grün) kann dies durch einen Sieg gegen Ettringen am Sonntag wieder ändern. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

In der Kreisliga A 5 gewann der Ahrweiler BC II gegen Bad Bodendorf 2:0 und übernahm vorübergehend die Tabellenspitze. Doch die Konkurrenz schläft nicht: Der FC Plaidt muss sich am Sonntag gegen die SG Ettringen/St. Johann beweisen.

In der Fußball-Kreisliga A 5 hat der Ahrweiler BC II im Aufstiegsrennen bereits vorgelegt. Ob der Langzeit-Tabellenführer FC Plaidt die Tabellenspitze am Wochenende zurückerobern kann, wird sich im Duell mit der SG Ettringen/St. Johann zeigen. Zudem steht am Sonntag auch der Kellergipfel zwischen Remagen und Vinxtbachtal auf dem Programm.







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