Eindeutige Ergebnisse hat es in der Kreisliga A 5 gegeben. Zudem gab es eine Überraschung im Derby, für die die SG Saffig/Miesenheim sorgte.

Sechs Spiele wurden in der Fußball-Kreisliga A 5 am Wochenende absolviert – und alle Partien endeten mit eindeutigen Ergebnissen. Vier der sechs Begegnungen endeten sogar mit mindestens vier Toren Unterschied. Die größte Überraschung gelang dabei der SG Saffig/Miesenheim, die das Derby gegen den bis dato verlustpunktfreien FC Plaidt für sich entschied.

DJK Plaidt – SG Maifeld-Elztal 0:7 (0:4)

Am Plaidter Pommerhof kassierte die heimische DJK nicht nur die fünfte Saisonniederlage, sondern geriet beim 0:7 gegen die Maifeld-SG gehörig unter die Räder. Mit dem Führungstreffer der Gäste durch Yannik Schneider (21.) brachen bei den Hausherren alle Dämme. Louis Heintz (26., 35.) und erneut Schneider (45.+1) schraubten das Ergebnis noch vor dem Pausenpfiff in die Höhe, ehe Heintz unmittelbar nach dem Seitenwechsel auch schon Treffer Nummer fünf folgen ließ (47.). Der eingewechselte Noah Ostrominski (83.) und Schneider mit seinem bereits achten Saisontreffer (86.) sorgten schlussendlich für den 7:0-Kantersieg.

DJK-Coach Dennis Niederprüm wollte nichts beschönigen: „Sobald wir das erste Gegentor kassieren, ist es bei uns derzeit vorbei. Wir können uns aus diesem Tief nur gemeinsam herauskämpfen.“ Maifelds Coach Daniel Fischer war dagegen hochzufrieden: „Zum ersten Mal haben wir Intensität und spielerische Inhalte zusammen auf den Platz gebracht.“

SG Saffig/Miesenheim – FC Alemannia Plaidt 4:0 (1:0)

Die SG Saffig/Miesenheim hat für einen Paukenschlag gesorgt und gegen dem bis dato verlustpunktfreien Lokalrivalen FC Plaidt die erste Niederlage zugefügt. Vor rund 300 Zuschauern brachte Max Kossmann seine Farben in der Verlängerung der ersten Hälfte in Front (45.+2). Ein Eigentor von Maximilian Rehan (78.) sowie Florian Weinand (89.) und Tim Schleich (90.) schossen die neuformierte Spielgemeinschaft zu ihrem ersten Derbysieg.

i SG Saffig/Miesenheim (in Blau) stand hinten felsenfest und feierte einen 4:0-Sieg gegen den FC Plaidt. Jörg Niebergall

FC-Coach Kai Wagner zeigte sich als fairer Verlierer: „Glückwunsch an Saffig/Miesenheim. Mit 200 Zuschauern im Rücken hatte unser Gegner einfach mehr Bock auf das Derby.“ Dem konnte Saffigs Trainer Sascha Müller nur beipflichten: „Wir wollten aus einer kompakten Defensive schnell umschalten, was uns perfekt gelungen ist. Nun gilt es, diese Leistung auch in den kommenden Wochen zu bestätigen.“

Ahrweiler BC II – SG Landskrone Heimersheim 6:2 (2:1)

Einen Derbysieg, der am Ende zwar ein wenig zu hoch ausfiel, durfte auch die Reserve des Ahrweiler BC bejubeln. Lange Zeit befand sich das Lokalduell gegen die SG Landskrone Heimersheim auf Messers Schneide, ehe es in der Schlussphase deutlich wurde.

Für Gästecoach Bekim Gerguri war eine strittige Szene Mitte der zweiten Halbzeit der Knackpunkt: „Wir bekommen einen absolut eindeutigen Strafstoß nicht gepfiffen. So müssen wir am Ende aufmachen und werden dafür bestraft.“ ABC-Trainer Ricardo Ribeiro sagte: „Der Sieg ist verdient, wenngleich die Partie deutlich enger war, wie es das Resultat aussagt.“ Tore: 1:0 Michel Wagneder (12.), 1:1 Ivan Bossauer (34.), 2:1 Chadi Atwi (43.), 2:2 Peter van Weenen (53.), 3:2 Faruk Tunc (64.), 4:2 Armin Karic (79.), 5:2 Wagneder (81.), 6:2 Luca Galdino (90.).

SG Ettringen/St. Johann – SG Vinxtbachtal Brohl 3:1 (0:1)

Zur Pause führten die Gäste aus dem Vinxtbachtal nicht unverdient durch einen Treffer von Julian Gypser (33.), ehe die Hochsimmer-SG in der zweiten Halbzeit den Spieß umdrehte und doch noch zum erhofften Heimsieg kam. Leander Mombaur (59., 90.+4) und Leroy Lehmann (73.) schossen die Hausherren zum dritten Saisonsieg. „Nachdem wir in den ersten 45 Minuten die bisher schlechteste Leistung der Saison gezeigt haben, geht der Sieg, aufgrund der deutlichen Steigerung im zweiten Durchgang, in Ordnung“, bilanzierte Ettringens Trainer Holger Seidenstücker. Vinxtbachtals Co -Trainer Thomas Bläser meinte: „Ein Punkt war heute definitiv möglich, dafür hätten wir aber unsere Chancen in der ersten Halbzeit nutzen müssen.“

SG Dernau/Mayschoß – SV Remagen 3:0 (2:0)

Aufsteiger Dernau/Mayschoß konnte auf heimischem Geläuf einen nie gefährdeten Dreier einfahren und kletterte dadurch aus dem Tabellenkeller. Ein Doppelschlag von Paul Gemein (38., 40.) sorgte schon vor der Pause für klare Verhältnisse. In der Schlussphase besorgte zudem Florian Faltin (87.) den 3:0-Endstand. „Wir hatten jederzeit die Kontrolle über das Spiel und hätten durchaus mehr Tore erzielen können“, freute sich Dernaus Co-Trainer Michael Radermacher. Für den SV Remagen bedeutet die neuerliche Pleite, dass der Klub weiter auf den ersten Punktgewinn warten muss. Der erste Vorsitzende des SVR, Florian Gottschalk, war bedient: „Wir hatten heute nicht wirklich eine Chance, das ist auch eine Frage der Qualität.“

SG Bad Breisig – SV Masburg 4:0 (2:0)

Eine eindeutige Angelegenheit wurde das Duell zwischen der SG Bad Breisig und den Gästen aus Masburg. Kliger Zeka (25., 38.) schoss die Hausherren zu einer vollkommen verdienten Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel mühte sich Masburg um den Anschluss, allerdings war der Bann spätestens nach dem 3:0 durch Luan Gerguri (62.) gebrochen. In der Schlussminute durfte Zeka noch seinen persönlichen Hattrick vollenden. „Wir haben in Halbzeit eins leider alles vermissen lassen, die Niederlage geht absolut in Ordnung“, ärgerte sich Masburgs Spielertrainer Matthias Bender. Bad Breisigs Coach Jacques Daoud hatte dagegen nie Zweifel am Heimerfolg: „Wir haben das ganze Spiel über dominiert.“