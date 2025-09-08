Auf dem Dahlheimer Kunstrasenplatz ging es hoch her. Weil beim SV Reinhardt’s Elf zwei Spieler in der ersten Halbzeit vom Platz verwiesen wurde, spielte der Klub nach der Pause einfach nicht mehr weiter.

In der Fußball-Kreisliga A 4 hat es, neben dem Kantersieg für die bis dato noch sieglose SG Rheindörfer, einen großen Aufreger gegeben. Die Begegnung zwischen der SG Reinhöhen Dahlheim und der bis dato fehlerfreien SV Reinhardt’s Elf endete in einem Spielabbruch in der Halbzeitpause, der durch die Gäste herbeigeführt worden soll.

BSC Güls – SG Weißenthurm 1:1 (1:0)

Im Spitzenspiel zwischen dem Tabellenzweiten SG Weißenthurm und dem Dritten BSC Güls gab es keinen Sieger. Für die Gäste reichte die Punkteteilung dennoch zum Sturm an die Spitze, da die Partie von Ligaprimus Reinhardt’s Elf in einem Abbruch endete. Kerim Arslan schoss Aufsteiger Güls nach 20 Minuten in Führung, Sinan Kis gelang in der 69. Minute der Ausgleich. BSC-Coach Cihan Akkaya sah sein Team deutlich näher am Sieg: „Wir müssen das Duell eigentlich gewinnen, da wir mehr Spielanteile hatten und die deutlich größere Anzahl an Chancen verbuchen konnten.“

SG Rheindörfer – FC Horchheim 7:0 (5:0)

Mit einem Kantersieg beendete die SG Rheindörfer ihre bisherige Durststrecke und durfte den ersten Saisonsieg bejubeln. Manuel Trapp (3., 14.), Steven Schäfer (25., 45.) und Luca Jost (29.) sorgten schon nach dem ersten Durchgang für die Entscheidung, Erneut Trapp (71.) und Maik Schreiber (74.) ließen nach der Pause noch zwei weitere Treffer folgen. „Der Sieg ist sicherlich ein wenig zu hoch ausgefallen. Die Mannschaft hat sich den Frust von der Seele geschossen und nun endlich den ersten Dreier gelandet“, zeigte sich Rheindörfer-Coach Thorsten Wagner hinterher hochzufrieden.

SC Vallendar – SG Bogel 1:4 (0:1)

Bogels Stürmer Jannik Schmidt schoss die Gäste mit einem Viererpack (11., 66., 74., 84.) quasi im Alleingang zum Auswärtssieg in Vallendar. Für die Hausherren konnte Quint Klug in der 81. Minute zwar den 1:3-Anschlusstreffer markieren, mehr sollte dem SC aber nicht gelingen. Vallendars Trainer Benedict Christmann sah eine verdiente Niederlage: „Wir haben es verpasst, in der ersten Halbzeit den Ausgleich zu erzielen, generell hatten wir aber viel zu viele Fehler in unserem Spiel. Gerade bei den Gegentoren haben wir durch individuelle Fehler kräftig mitgeholfen.“

FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen – SV Niederwerth 0:0

Mit einem torlosen Unentschieden, bei dem vor allem für die Hausherren deutlich mehr möglich gewesen wäre, endete die Partie zwischen Osterspai/Kamp-Bornhofen und dem SV Niederwerth. Trotz guter Einschussgelegenheiten wie von Antony Henrykowski (19.) und Julian Haas (30.) sollte beim FSV der eigentlich verdiente Siegtreffer nicht fallen. Trainer Sebastian Weinand haderte: „Wir hätten den ersten Dreier holen müssen, sind aber an unserer Chancenverwertung gescheitert.“

SG Rheinhöhen Dahlheim – SV Reinhardts Elf Abbruch

Die bis dato verlustpunktfreien Gäste aus Koblenz weigerten sich nach der Halbzeitpause, die Partie in Dahlheim fortzusetzen. Das führte letztlich dazu, dass Schiedsrichter Sebastian Hoppe, beim Stand von 1:0 für die Hausherren, auf Spielabbruch entschied. Der Unparteiische war laut Gästetrainer Marcello Dreher Reinhardt auch der Grund dafür, dass seine Mannschaft sich nicht mehr im Stande sah, weiterzumachen, denn Hoppe schickte in Manjano Gerhartz (24.) und Luciano Reinhardt (35.) bereits in den ersten 45 Minuten zwei Gästespieler, jeweils mit der Gelb-Roten Karte, vorzeitig zum Duschen.

„Wir haben fünf Fouls begangen, die größtenteils auch absolut harmlos waren, und bekommen dafür jeweils direkt eine Gelbe Karte. Wir haben uns vom Schiedsrichtergespann absolut benachteiligt gefühlt und haben uns dann für diesen Schritt entschieden, zumal wir keine weiteren Platzverweise riskieren wollten“, erklärte Dreher Reinhardt. Über die Wertung des Spielabbruchs wird nun die Spruchkammer entscheiden.

SG Spay/Rhens – FC Rot-Weiss Koblenz II 1:4 (0:0)

Während Ligaschlusslicht Spay/Rhens auch nach dem fünften Spiel noch immer ohne Punkt dasteht, hat sich die Koblenzer Oberligareserve auf Rang drei vorgearbeitet. Nach einer torlosen ersten Halbzeit entschieden die Gäste durch einen Hattrick von Manuel Escher (51., 64., 69.) und Dennis Sobolyev (66.) die Begegnung binnen 18 Minuten. Für die Gastgeber betrieb Marco de Filippo in der 79. Minute lediglich Ergebniskosmetik. „Nach einer ersten Hälfte, in der sich beide Mannschaften auf Augenhöhe begegnet sind, haben wir im zweiten Durchgang einen Gang höher schalten können und somit auch verdient gewonnen“, kommentierte Niklas Hunold, der Trainer der Rot-Weißen.