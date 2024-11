Kreisliga A3: Rolle rückwärts am Hellenhahn vor wegweisenden Wochen bis zur Winterpause: Einricher trennen sich von ihrem Trainer Pascal Maus A3: Jan Noppe und Manuel Haberzettl sollen den TuS KK vor dem Sturz in die B-Klasse retten 20.10.2024, 14:29 Uhr

i Jan Noppe gibt ab sofort mit Manuel Haberzettl wieder die sportliche Richtung am Hellenhahn vor. Mit neuen Impulsen soll der Absturz in die B-Klasse noch abgewendet werden. ANDREAS HERGENHAHN. Andreas Hergenhahn

Stühlerücken im Flecken: Nach nur zwei Zählern aus den ersten elf Begegnungen in der Fußball-Kreisliga A3 hat sich der TuS Katzenelnbogen/Klingelbach von seinem Trainer Pascal Maus getrennt. Noch vor der 1:7-Niederlage am Freitagabend bei Titelanwärter FC Kosova Montabaur verständigten sich Abteilungsleiter Carsten Echternach und Maus in einem längeren Telefonat darauf, die rund eineinhalbjährige Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung zu beenden.

Es fehlt schlichtweg an Qualität Personell wird am Hellenhahn nun eine Rolle rückwärts vollzogen: Mit Jan Noppe und Manuel Haberzettl sollen im Verbund mit dem amtierenden Co-Trainer Hannes Seel alte Bekannte den TuS KK vor dem Absturz in die B-Klasse retten.

