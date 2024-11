A3 aus WW-Sicht: Kosova und Hundsangen II vor Topsiel in Torlaune – Niederahr erfüllt Pflicht – Elbert verliert

Westerwald. Vor dem Gipfeltreffen der Kreisliga A 3 am kommenden Sonntag in Horressen haben die SG Hundsangen II und der FC Kosova Montabaur keinerlei Schwäche gezeigt. Während der TuS Niederahr Platz drei verteidigte, hält der Abwärtstrend der SG Elbert/Horbach an.