Am Samstag trifft die SG Haiderbach/Sessenbach um 15.30 Uhr in Wittgert in einem Nachholspiel des 15. Spieltages der Kreisliga A2 auf den SV Roßbach/Verscheid. Das Hinspiel entschied Roßbach mit 3:0 klar für sich – doch die Ausgangslage verspricht Spannung.

Der Aufsteiger SG Haiderbach steht nach drei Niederlagen in Folge als Tabellenvorletzter unter Zugzwang. „Wir müssen dringend punkten, um uns vor den letzten fünf Spielen in eine bessere Ausgangsposition zu bringen. Außerdem dürfen wir Roßbach nicht davonziehen lassen“, betont SG-Trainer Mike Weber.

„Wir müssen dringend punkten .“

Mike Weber, Trainer SG Haiderbach/Sessenbach

Der SV Roßbach reist nach dem 2:0-Erfolg gegen Puderbach mit Selbstvertrauen an: „Wir wollen an die Leistung von Sonntag anknüpfen und drei Punkte mitnehmen, um uns weiter von den Abstiegsplätzen fernzuhalten“, so Trainer Stefan Hertling. Zugleich warnt er: „Haiderbach ist zu Hause stark und hat sich noch nicht aufgegeben. Umso wichtiger ist es, von Beginn an entschlossen aufzutreten.“