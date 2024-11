Statistischer Rückblick A1-Spitze liegt so dicht zusammen wie seit 2013 nicht René Weiss 08.11.2024, 14:33 Uhr

i Symbolbild dpa

Die Fußball-Kreisliga A1 startet am Sonntag in die Rückrunde. Unser statistischer Rückblick auf die Hinrunde zeigt Tendenzen und Rekordverdächtiges – Von sieglosen und gutem Herbstmeister-Omen.

Halbzeit in der Fußball-Kreisliga A1. 13 von 26 Spieltagen sind absolviert, mit der SG Herschbach/Girkenroth/Salz steht der Herbstmeister fest. Die DJK Friesenhagen steht weiterhin ohne Sieg auf dem letzten Tabellenplatz. Am Sonntag beginnt die Rückrunde um 14 Uhr mit dem ersten Spiel in Niederdreisbach.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen