Kreisliga A: Niederfischbach verliert in Weitefeld - Acht Tore in Hamm - wilde Partie in Hövels A1: Mockenhaupts Rückkehr endet mit Adler-Niederlage – Scheibenschießen in Hövels und in Hamm Daniel Korzilius 27.10.2024, 21:24 Uhr

i Zu schnell für den Gegner: Die SG Hammer Land (rote Trikots von links: Daniel Müller und Simon Langemann) ließen dem Schlusslicht, der DJK Friesenhagen, beim 8:0-Heimsieg keine Chance. Foto: Manfred Böhmer/balu Manfred Böhmer

Kreis Altenkirchen. An der Tabellenspitze der Kreisliga A 1 geht es kurz vor dem Ende der Hinrunde weiterhin eng zu. Angeführt von der SG Herschbach/Girkenroth/Salz liegen die ersten fünf Teams gerade mal fünf Punkte auseinander. Etwas größer sind dagegen die Abstände im Tabellenkeller. Für die DJK Friesenhagen ist der Abstieg schon jetzt so gut wie besiegelt und auch der Rückstand der SG Herdorf an das rettende Ufer ist mit zehn Punkten recht deutlich.

Spiel der Woche SG Hammer Land Bruchertseifen – DJK Friesenhagen 8:0 (4:0). Für die DJK gab es am Samstagnachmittag in Hamm nichts zu holen. „Wir haben keinen Zugriff auf das Spiel bekommen und sind überhaupt nicht in die Zweikämpfe gekommen“, machte DJK-Trainer Kevin Reifenrath die Gründe für die hohe Niederlage aus.

