Das Führungsduo SG Herschbach (gegen VfB Niederdreisbach) und SG Rennerod (in Herdorf) treffen am vorletzten Spieltag der Hinrunde in der Fußball-Kreisliga A 1 auf Gegner aus der unteren Tabellenhälfte. Die zuletzt mit vier Niederlagen in Folge in den Tabellenkeller abgerutschte SG Lasterbach tritt auswärts beim starken Aufsteiger SG Mittelhof an. Alle Partien werden am Sonntag um 15 Uhr angepfiffen.