Für die SG Horressen war es die perfekte Nachricht zum Start in die Sportwoche: Die erste Mannschaft darf nun doch in der Kreisliga A3 spielen statt in der A2. Doch der Tausch hat Folgen für zwei andere Vereine, von denen einer fassungslos ist.

Aller guten Dinge, so dachte man, sind auch beim kreisübergreifenden Spielbetrieb drei. Dem Aufschrei bei der Premiere folgte nur noch verhaltene Kritik im zweiten Jahr der von Grund auf reformierten Einteilung der Klassen im Fußballverband Rheinland. Als am ersten Juli-Wochenende eine Software anhand der zurückzulegenden Fahrstrecke die Basis dafür legte, wie der Spielausschuss gemeinsam mit den Kreissachbearbeitern die Mannschaften verteilte, und dabei auch die Klippe des Überhangs in der Bezirksliga Ost galant umschifft wurde, schien die Debatte über Sinn und Unsinn der tiefgreifendsten Maßnahme der vergangenen beiden Jahrzehnte endgültig beendet zu sein. Doch weit gefehlt. Mitten in der Vorbereitung jubeln die einen und toben die anderen.

Ringtausch in den Staffeln 1, 2 und 3

Was ist geschehen? Die Beschwerde der SG Horressen-Elgendorf führte dazu, dass in den Ost-Bezirken Westerwald/Wied, Westerwald/Sieg und Rhein-Lahn die drei A-Klassen noch einmal angepackt werden mussten. Der Grund der Klage für den Meister der bisherigen Kreisliga B7 lag unmittelbar nach Bekanntgabe der neuen Klassen auf der Hand. Während es benachbarte Mannschaften wie die SG Ahrbach II, den TuS Niederahr oder die SG Elbert/Horbach erwartungsgemäß in die dem stark schwächelnden Kreis Rhein-Lahn zugeordnete Staffel 3 verschlagen hatte, wurde Aufsteiger Horressen der von Teams aus dem Kreis Neuwied dominierten Staffel II zugeordnet. Den dort vermuteten Aufsteiger SG Herschbach-Schenkelberg verortete die Software hingegen in Staffel 1, wo bisher die Westerwald/Sieg-Urgesteine SG Westerburg II, SG Guckheim und SG Rennerod spielten. Exakt dieses Trio sollte, so der Plan, künftig aber ebenfalls über die Lahn in Richtung Taunushöhen fahren, um sich in der A3 mit vielen bislang unbekannten Gegnern zu messen.

Jetzt in Teilen die Rolle rückwärts: „Der Verbandsspielausschuss des Fußballverbandes Rheinland hat am Donnerstag (...) eine Korrektur der Staffeleinteilung in der Spielklassenebene der Kreisliga A vorgenommen“, heißt es in einer Mitteilung des FVR, die am Freitagnachmittag um 14.30 Uhr verschickt wurde. Die konkreten Maßnahmen: 1. Die SG Horressen wird in die Kreisliga A Staffel 3 eingeteilt (vormals Staffel 2). Die SG Herschbach-Schenkelberg wird in die Kreisliga A Staffel 2 eingeteilt (vormals Staffel 1). 3. Die SG Rennerod wird in die Kreisliga A Staffel 1 eingeteilt (vormals Staffel 3).

Mit Taschenrechner auf Spurensuche

Aus Sicht der SG Horressen ist das eine rundum erfreuliche Nachricht, hatten sich die Verantwortlichen um den Vorsitzenden Mario Marzi doch klar im Nachteil gesehen durch die erste Variante der Einteilung und deshalb den Taschenrechner ausgepackt. Strecke für Strecke zu den Spielen in der A2 wurde addiert und dann verglichen mit den Distanzen, die bei einer Einteilung in die A3 zu absolvieren wären. „Das war ein riesiger Unterschied“, sagte Horressens Abteilungsleiter Kurt Decker kurz nach Veröffentlichung der Entscheidung.

„Die nun vorgenommene Korrektur der Einteilung geht auf eine Beschwerde der SG Horressen zurück, die eine Staffeländerung vorgeschlagen hat, die für alle drei betroffenen Vereine eine kürzere Fahrstrecke ermöglicht“, heißt es in der Mitteilung des Verbands, nach dessen Berechnung sich für die drei Vereine eine Ersparnis von 194 Kilometern und für die Gesamtfahrstrecke der drei betroffenen Staffeln eine Ersparnis um 385 Kilometer ergebe. „Nach eingehender Prüfung der Beschwerde der SG Horressen, insbesondere auch hinsichtlich der Fahrstrecken der anderen Vereine der jeweiligen Staffeln, hat der Verbandsspielausschuss der Beschwerde abgeholfen und die nun vollzogene Korrektur vorgenommen“, so der FVR.

Herschbach-Coach Griebe nimmt es, wie es kommt

Der Anteil der Kilometer, die den Horressern erspart bleibe, sei „extrem hoch“, sagt Marco Schütz, für den Spielbetrieb zuständiger Vizepräsident im FVR. Dass der Verein Beschwerde eingelegt habe, sei okay, „das steht ihnen zu“, führt der Funktionär aus Altenkirchen auf Nachfrage aus. Wenn solche Fehler im System auftreten, „muss man ehrlich sein“, sagt er. „Denn die Basis des Szenarios sind die Kilometer.“ Ärgerlich sei allerdings der späte Zeitpunkt der nun notwendig gewordenen Korrektur.

Der FVR-Vize ist zugleich Vorsitzender des Kreises Westerwald/Sieg, die SG Rennerod, die nun doch in der A1 spielt statt in der A3, ist einer „seiner Vereine“. „Bei der ersten Einteilung war da wenig Murren zu verspüren“, sagt Schütz, dass nun mehr Gegenwind kommt, überrascht ihn genauso wenig wie die „relativ entspannte“ Reaktion seitens der SG Herschbach-Schenkelberg. Deren Trainer Markus Griebe nimmt es nach der souveränen Meisterschaft in der Kreisliga B2, wie es kommt. „Der Klassenerhalt bleibt unser Ziel!“, fällt seine Reaktion so kurz wie unaufgeregt aus. Bei der SG Rennerod sieht das ganz anders aus.

„Wenn wir diese Kröte schlucken müssen, dann werden wir wenigstens verlangen, dass alle Zahlen und Berechnungen offengelegt werden. Das ist bislang nicht geschehen und aus meiner Sicht ein absolutes Unding.“

Patrik Heene, Vorsitzender FV Rennerod

Im Kroatien-Urlaub erfuhr der Vorsitzende Patrik Heene nach eigenem Bekunden erst am Donnerstag davon, „dass sich da was ändern könnte“. Gerade waren die Westerwälder zum Staffeltag in den Rhein-Lahn-Kreis gefahren, um Termine abzusprechen und Spiele zu verlegen, um auf Besonderheiten wie das eigene Oktoberfest Rücksicht nehmen zu können. „Und als nächstes kommt dann die Info durch den Verband, dass wir nicht mehr in der A3, sondern doch wieder in der A1 spielen sollen“, ist Heene fassungslos.

i Dieses Bild wird es in der neuen Saison doch nicht geben: Während die SG Westerburg II (in Blau) zum ersten Mal in der dem Kreis Rhein-Lahn zugeordneten A-Liga-Staffel 3 spielen wird, muss die SG Rennerod (in Rot) zurück in die gewohnte Staffel 1, in der beide Teams in der vergangenen Saison beheimatet waren. Das gefällt den Rennerodern überhaupt nicht. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2025

Dass die miese Stimmung auch damit zu tun hat, dass die sportlichen Ziele in der als schwächer bewerteten Rhein-Lahn-Staffel eher erreicht werden könnten als in der mit drei Bezirksliga-Absteigern bestückten A1, will der Vorsitzende gar nicht verhehlen. „Aber am meisten ärgert mich, dass wir jetzt mitten in der Vorbereitung so vor vollendete Tatsachen gestellt werden“, echauffiert sich der erfahrene Vereinsfunktionär. Dass man in Horressen jetzt weniger weit fahren müsse, während die eigene Ersparnis minimal sei, rechtfertigt aus seiner Sicht die Maßnahme nicht. „Was sind das denn für Zahlen, gemessen an einer ganzen Saison?“, fragt sich Heene. „Vor allem kommt die Info als Tatsache, ohne dass vorher richtig mit den betroffenen Vereinen geredet wurde.“ Dass im Kleingedruckten der Benachrichtigung des Verbands auf die Möglichkeit hingewiesen wird, innerhalb von sieben Tagen Beschwerde beim Präsidium einlegen zu können, reicht ihm nicht. „Wenn wir diese Kröte schlucken müssen, dann werden wir wenigstens verlangen, dass alle Zahlen und Berechnungen offengelegt werden“, sagt Heene. „Das ist bislang nicht geschehen und aus meiner Sicht ein absolutes Unding.“

„10 oder 20 Kilometer hätten diesen Fackelzug nicht gerechtfertigt.“

Marco Schütz, Vizepräsident Spielbetrieb im FVR

Dabei stellt sich über das sportliche Schicksal der drei betroffenen Mannschaften mit ihren unterschiedlichen Sichtweisen hinaus die Frage, wie ein solcher Rechenfehler a) passieren und b) trotz zigfacher Überprüfung unentdeckt bleiben kann. Er sehe das System „nach wie vor positiv“, holt FVR-Vizepräsident Schütz etwas weiter aus und verweist darauf, dass „die Software nur einmal im Jahr aktiviert“ werde. Parallelen zu einem Montagsauto aus der Fabrik seien leider nicht auszuschließen. Schütz findet es „ärgerlich, wenn solche Fehler auftreten“, betont er. „Ärgerlich, aber heilbar.“ Statt die Frage nach dem Warum zu erforschen, sei es wichtiger, „das System weiter so zu verfeinern, damit so etwas nicht mehr vorkommt.“

Mit Blick auf den konkreten Fall ergänzt er noch, dass 10 oder 20 Kilometer „diesen Fackelzug nicht gerechtfertigt“ hätten. In Horressen wird die Aussage für eifriges Kopfnicken sorgen und in Herschbach wohl eher für ein lässiges Schulterzucken, während Heene und Co. in Rennerod noch ein paar Tage rot anlaufen dürften, wenn sie kurz vor Saisonbeginn planerisch die Uhren auf Null stellen.