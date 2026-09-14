Mit jeweils einem Zähler auf eigenem Platz musste sich am 6. Spieltag das Spitzenduo der Fußball-Kreisliga A3 begnügen. Davon können die SG Mühlbachtal und die SG Ahrbach am Tabellenende nur träumen. Die Konten der Abstiegskandidaten bleiben leer.
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Näher zusammengerückt ist in der Staffel 3 der Fußball-Kreisliga A3 die Spitzengruppe. Die SG Elbert und die SG Gückingen profitierten von den Punktverlusten der Mitbewerber. Am Tabellenende sieht es nach erneuten Niederlagen für die SG Mühlbachtal und die SG Ahrbach schon sehr mau aus.