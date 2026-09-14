Packung für SG Rheinhöhen 8:0 – SG Elbert bietet zur Kirmes ein Schützenfest Stefan Nink 14.09.2026, 08:47 Uhr

i Til Steinmetz setzt hier gegen Elberts Mario Schaaf zur Grätsche an. Die SG Rheinhöhen kassierte zur Niederelberter Kirmes eine 0:8-Abfuhr unter Flutlicht. Andreas Hergenhahn

Mit jeweils einem Zähler auf eigenem Platz musste sich am 6. Spieltag das Spitzenduo der Fußball-Kreisliga A3 begnügen. Davon können die SG Mühlbachtal und die SG Ahrbach am Tabellenende nur träumen. Die Konten der Abstiegskandidaten bleiben leer.

Näher zusammengerückt ist in der Staffel 3 der Fußball-Kreisliga A3 die Spitzengruppe. Die SG Elbert und die SG Gückingen profitierten von den Punktverlusten der Mitbewerber. Am Tabellenende sieht es nach erneuten Niederlagen für die SG Mühlbachtal und die SG Ahrbach schon sehr mau aus.







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