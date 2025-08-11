Viele Fußballfreunde der Region reden über die stärkste A-Klasse seit etlichen Jahren. Der 1. Spieltag in der Fußball-Kreisliga A1 hatte gleich 30 Tore zu bieten. Deutliche Siege, knappe Siege und zwei Unentschieden sind die Bilanz des Wochenendes.

Am ersten Spieltag der diesjährigen Saison in der Fußball-Kreisliga A1 überzuegte besonders die SG Rennerodmit ihrem 8:0-Heimsieg über den Aufsteiger aus Weyerbusch. Auch die Weitefelder dürften nach dem 4:0-Sieg gegen den Aufsteiger aus Atzelgift ihre Ambitionen unter Beweis gestellt haben. Der letztjährige Relegationsteilnehmer aus Wissen kommt hingegen gegen den Bezirksliga-Absteiger aus Alpenrod nicht über ein Unentschieden hinaus. Absteiger gegen Aufsteiger hieß es bei Wallmenroth gegen Gebhardshain, wo sich der Absteiger aus Wallmenroth knapp durchsetzte.

SG Rennerod/Emmerichenhain/Seck/Irmtraut – SSV Weyerbusch 8:0 (4:0). Gleich zum Saisonbeginn musste der Aufsteiger aus Weyerbusch bei den ambitionierten Rennerodern eine deftige Klatsche einstecken. Bereits nach fünf Minuten führten die Hausherren nach Toren von Ben Thomas (4.) und Niklas Hölper (5.) mit 2:0. Noch vor der Pause erhöhten Sven Rademacher (24., Foulelfmeter) und erneut Hölper (41.). Nach dem Wechsel erzielte Hölper seinen dritten Treffer (50.) und Michael Löwen (64.), Nick Löwen (70.) und Damon Lenz (90.+2) schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe. „Das Ergebnis spiegelt den Spielverlauf wieder. Wir waren von Anfang an klar besser und haben das Spiel bestimmt“, so Rennerods Trainer Sebastian Boddenberg.

VfB Wissen II – SG Alpenrod-Lochum/Nistertal/Unnau 1:1 (0:1). Im Duell mit dem Bezirksligaabsteiger mussten sich die Wissener mit einem Remis begnügen. Praktisch mit dem Pausenpfiff (44.) brachte Maximilian Mies die Alpenroder mit einem verwandelten Foulelfmeter in Führung. Nach dem Seitenwechsel konnte Tom Zehler in der 67. Minute für die Wissener ausgleichen und sicherte seiner Elf damit einen verdienten Punkt. „Es war ein Duell auf Augenhöhe. In der ersten Halbzeit war Alpenrod besser, in der zweiten Halbzeit hatten wir Vorteile. Leider haben wir aus unseren Möglichkeiten zu wenig gemacht und im letzten Drittel fehlte uns die nötige Konsequenz. Daher geht das Unentschieden in Ordnung“, so VfB-Trainer Emre Bayram nach der Partie.

SG Wallmenroth/Scheuerfeld – SG Gebhardshainer Land/ Steineroth-Dauersberg 3:2 (1:0). Ein hart umkämpfter Sieg für die Wallmenrother in einer kampfbetonten, aber fairen Partie. Im Duell gegen den Aufsteiger brachte Kevin Fischbach die Heimelf per Kopfball in der 29. Minute in Führung. Kurz nach dem Seitenwechsel glich Flavio Giehl für die Gebhardshainer aus. Sascha Mertens (71.) und Manuel Plath (80.) machten mit ihren Treffern den Heimsieg perfekt, ehe Thilo Stinner in der 84. Minute noch verkürzen konnte. „Gebhardshain hat uns über den gesamten Platz Mann-gegen-Mann verteidigt und dadurch sind wir trotz mehr Ballbesitz nicht zu unserem Spiel gekommen. Es war das erwartet schwere Spiel gegen einen Aufsteiger, aber Hauptsache wir haben gewonnen und sind gut in die neue Saison gestartet“, so Wallmenroths neuer Trainer Forian Kempf.

VfB Niederdreisbach – SV Adler Niederfischbach 2:3 (1:1). Die Niederdreisbacher lieferten den favorisierten Adlerträgern ein Duell auf Augenhöhe und schnupperten in der Schlussphase am Punktgewinn. In der elften Minute traf Niklas Bender per verwandeltem Handelfmeter zur Führung für den VfB, doch Julian Wagner konnte nur sieben Minuten später ausgleichen. Nach der Pause sorgten Simon Langenbach (53.) und Daniel Krämer (57.) mit einem Doppelschlag für die Führung der „Föschber“, Marlon Peter Cepelack konnte in der 69. Minute nur noch verkürzen. „Nach der Führung haben wir nachgelassen und lagen zu Recht hinten. Dann haben wir uns aber wieder gefangen und waren zum Schluss dem Ausgleich nahe. Dann wäre es auch ein gerechtes Remis gewesen, das ist ein bisschen ärgerlich“, so der neue Niederdreisbacher Trainer Heiko Schnell.

SF Schönstein – SG Mittelhof/Niederhövels 2:2 (1:2). In einem umkämpften Lokalderby vor 175 Zuschauern schenkten sich beide Teams nichts. Sebastian Simon traf bereits in der fünften Minute zur Führung für die Schönsteiner, doch Fahri Tahtaci konnte nur eine Minute später für die Mittelhofer ausgleichen. In der kampfbetonten Partie brachte Maurice Michel die Mittelhofer in der 41. Minute dann in Führung, doch Eric Zimmermann konnte in der 64. Minute mit einem Freistoß ausgleichen. „Es war ein ziemlich intensives, aber jederzeit faires, Lokalderby. Wir waren zu Beginn besser drin, haben durch eine Fahrlässigkeit dann aber den Ausgleich kassiert. Das Unentschieden geht in Ordnung und ist verdient, hinten raus hatten beide Mannschaften noch Siegchancen“, so Sportfreunde Pressewart Werner Marciniak.

SG Weitefeld-Langenbach/Friedwald/Norken/Mörlen/Nauroth – SG Atzelgift/Nister 4:0 (1:0). Die Weitefelder machten gleich im ersten Saisonspiel deutlich, dass sie oben mitspielen wollen und ließen dem Aufsteiger aus Atzelgift um Ex-Coach Jörg Mockenhaupt keine Chance. Nach einer Viertelstunde brachte Tim Lennart Schneider die Hausherren in Führung, praktisch mit dem Pausenpfiff (45.) erhöhte Sven Henrichs. Nach dem Seitenwechsel bestimmten die Gastgeber weiter das Geschehen und der eingewechselte Dominik Neitzert verwandelte noch zwei Foulelfmeter (61., 73.). „Das war ein sehr zäher Beginn von uns und Atzelgift hielt gut mit. Nach der Führung waren wir in allen Belangen überlegen und die Gäste kamen kaum zu Torchancen. Ich denke, wir sind auf einem guten Weg und für den Auftakt bin ich zufrieden“, so Weitefelds sportlicher Leiter Manfred Ebener nach dem Auftaktsieg. Die Partie auf dem Kunstrasen in Weitefeld verfolgten 200 Zuschauer.

SG Hammer Land/Bruchertseifen/Eichelhardt – SG Altenkirchen/Neitersen 2:0 (1:0). Vor 200 Zuschauern auf dem Bruchertseifener Rasenplatz zeigten die Gastgeber dem Bezirksligaabsteiger, welch rauer Wind im Kreisoberhaus wehen kann. Der Vorjahresachte siegte im Auftaktmatch mit 2:0. Entscheidender Mann war Simon Langemann, der vor (38.) und nach (58.) der Pause den Heimsieg unter Dach und Fach brachte.