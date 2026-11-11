„Viel zu viele Gegentore ohne jegliche Gegenwehr“, monierte Spielertrainer Christophe Bokumabi von der SG Neuwied zuletzt nach dem 1:8 in Heimbach-Weis. Jetzt erklärt er, was beim Aufsteiger gut läuft, was schlecht und formuliert die weiterenn Ziele.
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Die SG Neuwied, ein Zusammenschluss der beiden Vereine VfL Neuwied und Vatanspor Neuwied, ist im Sommer als Meister der Kreisliga B3 in die Kreisliga A aufgestiegen. In der Staffel 2 belegt der Aufsteiger nach 14 Spieltagen den drittletzten Platz mit 13 Punkten (vier Siege, ein Unentschieden, neun Niederlagen) und einem Torverhältnis von 27:52.