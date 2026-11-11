Bei SG ist noch Luft nach oben 52 Gegentore sind Neuwied-Coach Bokumabi viel zu viel Daniel Korzilius 11.11.2026, 15:17 Uhr

i Noch Luft nach oben: Spielertrainer Christophe Bokumabi zieht eine durchwachsene Zwischenbilanz bei A2-Aufsteiger SG Neuwied. Jörg Niebergall

„Viel zu viele Gegentore ohne jegliche Gegenwehr“, monierte Spielertrainer Christophe Bokumabi von der SG Neuwied zuletzt nach dem 1:8 in Heimbach-Weis. Jetzt erklärt er, was beim Aufsteiger gut läuft, was schlecht und formuliert die weiterenn Ziele.

Die SG Neuwied, ein Zusammenschluss der beiden Vereine VfL Neuwied und Vatanspor Neuwied, ist im Sommer als Meister der Kreisliga B3 in die Kreisliga A aufgestiegen. In der Staffel 2 belegt der Aufsteiger nach 14 Spieltagen den drittletzten Platz mit 13 Punkten (vier Siege, ein Unentschieden, neun Niederlagen) und einem Torverhältnis von 27:52.







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