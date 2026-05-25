Mit schwacher Frühjahrs-Ausbeute hatte sich die SG Rheinhöhen in Nöte gebracht. So musste für die Kombinierten aus Dahlheim, Dachsenhausen und Prath beim finalen Saisonkick ein Dreier her. Jens Mosels Elf lieferte und bleibt im Kreis erstklassig.
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Am ersten Spieltag siegte die SG Rheinhöhen Dahlheim/Dachsenhausen/Prath 6:2 gegen den SC Vallendar, nun bezwang sie zum Saisonabschluss die SG Spay/Rhens mit 5:1 (1:1). Dass in den dazwischen liegenden 24 Partien längst nicht alles wunschgemäß gelaufen war in der Staffel 4 der Kreisliga A, war in diesen Momenten der grenzenlosen Erleichterung rasch vergessen.