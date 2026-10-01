Erster Heimsieg gibt Kraft 4:0-Befreiung – Michael Reibels Video-Analyse trägt Früchte Stefan Nink 01.10.2026, 08:11 Uhr

i Doppelpacker Bastian Driesch (mintgrünes Trikot) stellte mit seinen Toren gegen die SG Rheindörfer für die SG Nievern/Arzbach die Weichen auf Heimsieg. -trifft-zum-0:2 Andreas Hergenhahn / Archiv. Andreas Hergenhahn

Nach vier Niederlagen lastete schon etwas Druck auf den Schultern der Kicker der SG Nievern/Arzbach. Doch dem hielt das junge Team stand und schoss sich beim 4:0 (2:0) gegen die SG Rheindörfer gehörig Frust von der Seele.

Mit einem klaren 4:0 (2:0)-Erfolg im Nachholspiel gegen die SG Rheindörfer hat die SG Nievern/Arzbach in der Staffel 4 der Fußball-Kreisliga A nach vier Niederlagen hintereinander ihre Talfahrt gestoppt und kann den folgenden Herausforderungen wieder wesentlich optimistischer entgegensehen.







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