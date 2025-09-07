Während Spitzenreiter Roßbach unbeirrt marschiert, hat der erste Verfolger Ellingen zwei Punkte liegen gelassen. Dafür hat der Vorjahresdritte SV Türkiyemspor ein Lebenszeichen an die Konkurrenz in der Kreisliga A2 gesendet.

Der SV Roßbach/Verscheid hat das Spitzenspiel des fünften Spieltags der Fußball-Kreisliga A2 beim Tabellendritten VfL Wied Niederbieber mit 3:2 gewonnen und nun bereits vier Punkte Vorsprung auf die zweitplatzierte SG Ellingen, die im Derby gegen Oberlahr in der Nachspielzeit das 2:2 kassierte. Der SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach kann am Mittwoch (20 Uhr) mit einem Sieg im Nachholspiel gegen den Aufsteiger SV Rheinbreitbach auf den zweiten Platz springen. „Das wäre mein Traumziel. Wenn wir das unter diesen Umständen mit unserem kleinen Kader erreichen, wäre das unglaublich und sehr wichtig für die Zukunft“, erklärt der Türkiyemspor-Coach Murat Sayim.

SSV Heimbach-Weis – SV Rheinbreitbach 3:0 (0:0). „Nachdem wir etwas schwer ins Spiel gefunden haben, haben wir in der zweiten Halbzeit unseren Matchplan deutlich besser umgesetzt. Wir haben den Ball gegen die kompakt stehenden und konterstarken Gegner ordentlich laufen lassen, uns zahlreiche Chancen herausgearbeitet und in der Summe auch verdient gewonnen“, fand der Heimbacher Trainer Sven Adamczewski. Tore: 1:0 Lennart Rheinspitz (67.), 2:0 Tom Pell (70.), 3:0 Marius Beringer (80.). Zuschauer: 120.

SC Bendorf-Sayn – FV Rheinbrohl 2:1 (0:0). In den ersten zehn Minuten machten die Gäste viel Dampf. „Mit etwas Glück haben wir diese Phase überstanden. Danach waren wir bissig und spielbestimmend. Das war eine überragende Leistung und das beste Spiel, seit ich in Bendorf bin“, war der Bendorfer Trainer Lars Johannsen begeistert. Tore: 1:0 Lucas Zöller (49.), 2:0 Konstantin Salz (66., Eigentor), 2:1 Yannik Stutzke (90.). Zuschauer: 200.

SG Ellingen/Bonefeld/Willroth – VfL Oberlahr-Flammersfeld 2:2 (0:0). Der Ellinger Trainer Erhan Evrem war sprachlos: „Der Ball gehörte uns, wir hatten den Gegner im Griff. Nach der Pause haben wir zum richtigen Zeitpunkt das 1:0 gemacht und schnell das zweite Tor nachgelegt. Es hatte niemand Zweifel daran, dass wir das Spiel gewinnen würden. Der Anschlusstreffer kam aus dem Nichts, danach haben wir etwas den Faden verloren. Trotzdem hatten wir drei hundertprozentige Chancen, um den Sack zuzumachen. Das haben wir verpasst und dafür wirst du im Fußball oft bestraft.“ Tore: 1:0 Julius Fuss (50.), 2:0 Sina Yama (54.), 2:1 Fabian Runge (56.), 2:2 Alexander Sebastian (90.+1). Zuschauer: 100.

SG DJK Neustadt-Fernthal – FC Lion’s Ransbach 0:2 (0:1). Die Gastgeber starteten nervös in die Partie. „Wir kamen nicht in die Zweikämpfe. Ransbach konnte sich dadurch eine Feldüberlegenheit erspielen, die zu deren Führung führte. Der nächste Rückschlag war das 0:2 direkt nach Wiederanpfiff“, haderte der DJK-Coach Peter Pohlen. Tore: 0:1 Tim Fröhnich (26.), 0:2 Carsten Schwarz (46.). Zuschauer: 100.

VfL Wied Niederbieber – SV Roßbach/Verscheid 2:3 (1:2). Nach einer verschlafenen ersten Halbzeit stellte der Niederbieberer Trainer Christian Roscher im zweiten Durchgang eine Leistungssteigerung bei seiner Mannschaft fest: „Einen Punkt hätten wir definitiv verdient gehabt. Am Ende ging es hin und her, beide Teams hätten das 3:2 machen können. Bei uns haben acht Spieler gefehlt, von denen sechs hätten spielen sollen. Das kriegen wir dann einfach nicht kompensiert.“ Tore: 1:0 Daniel Kaposi (8.), 1:1, 1:2 Marco Schäfer (12., 32.), 2:2 David Teske (59.), 2:3 Nils Neumann (90.+3). Zuschauer: 100.

SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach – SG Niederbreitbach/Waldbreitbach 3:2 (2:0). Im ersten Spielabschnitt war der SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach die dominante Mannschaft. „Wir haben den Gegner beherrscht und hätten viel höher führen müssen. In den ersten 25 Minuten der zweiten Hälfte hatten wir das Spiel nicht mehr unter Kontrolle. Das haben die Jungs aus Niederbreitbach gut ausgenutzt und sind verdient zum Ausgleich gekommen. In der Schlussphase haben wir nochmal Gas gegeben und konnten uns mit dem verdienten Siegtreffer belohnen“, atmete der Ransbach-Baumbacher Trainer Murat Sayim auf. Tore: 1:0 Talha Levent (18.), 2:0 Eray Karatekin (27.), 2:1 Rico Brenke (53.), 2:2 Moritz Hardt (64.), 3:2 Noor Alden Abo Zard (90.+1). Zuschauer: 40.

i Die SG Herschbach-Schenkelberg (in Rot, vorne lins Lukas Braun) behielt im Aufsteigerduell gegen den VfL Oberbieber (rechts Pascal Weber) knapp die Oberhand). Marco Rosbach

SG Herschbach-Schenkelberg – VfL Oberbieber (2:0). Eine Stunde lang hatte die Platzelf alles im Griff. „Mit dem Gegentor haben wir den Gegner wieder rankommen lassen und es unnötig spannend gemacht. Am Ende war es ein offener Schlagabtausch. Oberbieber hat sich nie aufgegeben, dennoch ist unser Sieg verdient“, meinte der Herschbacher Trainer Markus Griebe. Tore: 1:0 Luis Schenkelberg (17.), 2:0 Moritz Marth (45.+3), 2:1 Tobias Gessler (71.). Zuschauer: 170.