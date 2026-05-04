Als umjubelter Derbysieger verließ die SG Altendiez/Gückingen am späten Sonntagnachmittag den Birlenbacher Waldsportplatz und unterstrich so in der Staffel 3 der Fußball-Kreisliga A ihre Position als bester Rhein-Lahn-Vertreter.
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Im Tabellenkeller der Fußball-Kreisliga A3 sind die Würfel nach der 23. Runde so gut wie gefallen. Der Vorsprung des TuS Holzhausen auf die den ersten Abstiegsplatz belegende zweite Welle der TuS Burgschwalbach beträgt bei drei noch ausstehenden Spielen bereits sieben Zähler.