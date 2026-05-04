Fußball-Kreisliga A3 2:1-Sieg: TuS Holzhausen ist so gut wie gerettet Stefan Nink 04.05.2026, 10:06 Uhr

i Marco Bonneschky (links, im Zweikampf mit Holzhausens Jules Kornas) steht mit seiner SG Unterwesterwald mit eindreiviertel Beinen wieder in der B-Klasse, das Team von der Bäderstraße hingegen ist so gut wie gerettet. Andreas Hergenhahn

Als umjubelter Derbysieger verließ die SG Altendiez/Gückingen am späten Sonntagnachmittag den Birlenbacher Waldsportplatz und unterstrich so in der Staffel 3 der Fußball-Kreisliga A ihre Position als bester Rhein-Lahn-Vertreter.

Im Tabellenkeller der Fußball-Kreisliga A3 sind die Würfel nach der 23. Runde so gut wie gefallen. Der Vorsprung des TuS Holzhausen auf die den ersten Abstiegsplatz belegende zweite Welle der TuS Burgschwalbach beträgt bei drei noch ausstehenden Spielen bereits sieben Zähler.







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