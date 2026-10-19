SV schockt Mehr-Elf 2:1 in Herschbach: Serkan Akcakayas Joker stechen Stefan Nink 19.10.2026, 08:58 Uhr

i Leon Hamm (am Ball, links Mühlbachtals Sven Finkbeiner) beruhigte mit seinem Tor zum 2:0 die Nerven der Anhänger und nicht zuletzt die von Interimstrainer Till Warkentin. Andreas Hergenhahn

Während sich die Reserve der SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth in Holzhausen schadlos hielt, musste die bis dahin punktgleiche SG Reitzenhain/Bogel/Bornich im Spitzenspiel gegen den TuS Niederahr eine 1:2-Niederlage quittieren.

Nach wie vor brennt im Tabellenkeller der Fußball-Kreisliga A3 für die SG Mühlbachtal kein Licht. Beim Krisengipfel in Dachsenhausen musste das Schlusslicht auch im elften Punktspiel dem Gegner die Punkte überlassen. Sechs Zähler vom rettenden Ufer entfernt ist nun auch die SG Ahrbach, der der zweite Abstieg hintereinander droht.







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