Schlusslicht verliert erneut 1:5 – Sturm fegt über wackere SG Mühlbachtal hinweg Stefan Nink 29.10.2026, 07:07 Uhr

i Vier auf einen Streich: Niederahrs Jannik Sturm (am Ball, gegen Elberts Kevin Ferdinand) verdoppelte am Mittwochabend seine bisherige Trefferausbeute und schoss seinen TuS damit an die Tabellenspitze. Andreas Hergenhahn/Archiv. Andreas Hergenhahn

Alles andere als ein herbstlicher Abendspaziergang: Der TuS Niederahr musste gegen die SG Mühlbachtal alles raushauen, um seiner Favoritenrolle gerecht zu werden. Die Kaiser-Elf zog an der Tabellenspitze mit Reitzenhain und Hundsangen II gleich.

Ordentlich Arbeit hatte der TuS Niederahr im Nachholspiel der Fußball-Kreisliga A3, ehe am Ende ein dann doch noch (zu) deutlich ausgefallener 5:1 (1:1)-Erfolg gegen das punktlose Schlusslicht SG Mühlbachtal zubuche stand. Der TuS grüßt nun vor dem die Hinrunde abschließenden Spieltag gleichauf mit der SG Reitzenhain und der SG Hundsangen II von der Tabellenspitze, die Kombinierten vom Blauen Ländchen hingegen dürften dem Abstieg kaum noch ...







Artikel teilen

Artikel teilen