1:4 verloren. Klare Sache – könnte man denken. War es aber echt nicht. Tatsächlich schrammte die SG Nievern/Arzbach gegen den Tabellenzweiten SC Bendorf-Sayn nur haarscharf an einem überraschenden Punktgewinn oder gar Dreier vorbei.
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Es roch nach einem perfekten Abend an der Früchter Straße. 1:1 hieß es nach 89 Minuten im Punktspiel der Fußball-Kreisliga A4 zwischen der SG Nievern/Arzbach und dem Tabellenzweiten SC Bendorf-Sayn. Der kecke Aufsteiger aus dem Limestal forderte dem favorisierten SC nicht nur alles ab, sondern war drauf und dran, selbst die Entscheidung herbeizuführen.