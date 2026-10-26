Abfuhr statt Punktgewinn
1:4 – SG Nievern wird spät auf falschem Fuß erwischt
SG Nieverns Keeper Frank Lanio musste gegen Bendorf in der Schlussphase gleich dreimal hinter sich greifen.
SG Nieverns Keeper Frank Lanio musste gegen Bendorf in der Schlussphase gleich dreimal hinter sich greifen.
Andreas Hergenhahn

1:4 verloren. Klare Sache – könnte man denken. War es aber echt nicht. Tatsächlich schrammte die SG Nievern/Arzbach gegen den Tabellenzweiten SC Bendorf-Sayn nur haarscharf an einem überraschenden Punktgewinn oder gar Dreier vorbei.

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Es roch nach einem perfekten Abend an der Früchter Straße. 1:1 hieß es nach 89 Minuten im Punktspiel der Fußball-Kreisliga A4 zwischen der SG Nievern/Arzbach und dem Tabellenzweiten SC Bendorf-Sayn. Der kecke Aufsteiger aus dem Limestal forderte dem favorisierten SC nicht nur alles ab, sondern war drauf und dran, selbst die Entscheidung herbeizuführen.
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