Abfuhr statt Punktgewinn 1:4 – SG Nievern wird spät auf falschem Fuß erwischt Stefan Nink 26.10.2026, 07:47 Uhr

i SG Nieverns Keeper Frank Lanio musste gegen Bendorf in der Schlussphase gleich dreimal hinter sich greifen. Andreas Hergenhahn

1:4 verloren. Klare Sache – könnte man denken. War es aber echt nicht. Tatsächlich schrammte die SG Nievern/Arzbach gegen den Tabellenzweiten SC Bendorf-Sayn nur haarscharf an einem überraschenden Punktgewinn oder gar Dreier vorbei.

Es roch nach einem perfekten Abend an der Früchter Straße. 1:1 hieß es nach 89 Minuten im Punktspiel der Fußball-Kreisliga A4 zwischen der SG Nievern/Arzbach und dem Tabellenzweiten SC Bendorf-Sayn. Der kecke Aufsteiger aus dem Limestal forderte dem favorisierten SC nicht nur alles ab, sondern war drauf und dran, selbst die Entscheidung herbeizuführen.







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