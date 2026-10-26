Das Gedränge an der Tabellenspitze der Fußball-Kreisliga A3 ist einen Spieltag vor Abschluss der Hinrunde nach der Hundsangener Heimniederlage gegen den FC Kosova noch enger geworden. Eine Punkteteilung gab’s beim Kirmesspiel am Freiendiezer Wirt.
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Spannender geht’s nun wirklich kaum: Nachdem sich die SG Hundsangen II erstmals in der laufenden Runde der Fußball-Kreisliga A3 im eigenen Wohnzimmer hat geschlagen geben müssen, hängt sich das Spitzenquartett geradezu gegenseitig auf der Pelle. Abgeschlossen wird der 12.