Drei Gegentore in zehn Minuten 1:3 – SG Gückingen gibt Vorsprung noch aus der Hand Stefan Nink 26.10.2026, 07:44 Uhr

i Marcel Hummernick (links, hier gegen Birlenbachs Hanno Schnebeck) brachte die Gastgeber zwar mit 2:1 in Führung, am Ende gab’s aber im Derby an der Freiendiezer Kirmes ein 2:2. Andreas Hergenhahn

Das Gedränge an der Tabellenspitze der Fußball-Kreisliga A3 ist einen Spieltag vor Abschluss der Hinrunde nach der Hundsangener Heimniederlage gegen den FC Kosova noch enger geworden. Eine Punkteteilung gab’s beim Kirmesspiel am Freiendiezer Wirt.

Spannender geht’s nun wirklich kaum: Nachdem sich die SG Hundsangen II erstmals in der laufenden Runde der Fußball-Kreisliga A3 im eigenen Wohnzimmer hat geschlagen geben müssen, hängt sich das Spitzenquartett geradezu gegenseitig auf der Pelle. Abgeschlossen wird der 12.







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