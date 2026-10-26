Drei Gegentore in zehn Minuten
1:3 – SG Gückingen gibt Vorsprung noch aus der Hand
Marcel Hummernick (links, hier gegen Birlenbachs Hanno Schnebeck) brachte die Gastgeber zwar mit 2:1 in Führung, am Ende gab’s a
Marcel Hummernick (links, hier gegen Birlenbachs Hanno Schnebeck) brachte die Gastgeber zwar mit 2:1 in Führung, am Ende gab’s aber im Derby an der Freiendiezer Kirmes ein 2:2.
Andreas Hergenhahn

Das Gedränge an der Tabellenspitze der Fußball-Kreisliga A3 ist einen Spieltag vor Abschluss der Hinrunde nach der Hundsangener Heimniederlage gegen den FC Kosova noch enger geworden. Eine Punkteteilung gab’s beim Kirmesspiel am Freiendiezer Wirt.

Lesezeit 3 Minuten
Spannender geht’s nun wirklich kaum: Nachdem sich die SG Hundsangen II erstmals in der laufenden Runde der Fußball-Kreisliga A3 im eigenen Wohnzimmer hat geschlagen geben müssen, hängt sich das Spitzenquartett geradezu gegenseitig auf der Pelle. Abgeschlossen wird der 12.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Sport

Top-News aus dem Sport