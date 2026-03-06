Dem Spitzentrio der Fußball-Kreisliga A4 auf den Fersen bleiben möchte die SG BoReiBo, die das erste Kreisderby des Jahres gewinnen will. Für die FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen gilt es hingegen sich anständig aus dem Oberhaus zu verabschieden.
Lesezeit 2 Minuten
Aus heimischer Sicht steht in der Staffel 4 der Fußball-Kreisliga A das Kreisderby zischen dem Tabellenvierten SG BoReiBo und der auf Position neun geführten SG Rheinhöhen im Fokus. Das sieglose Schlusslicht FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen kann zum Punktspiel-Auftakt des Jahres am Oberwerth gegen die ambitionierte Reserve des Oberligisten FC RW Koblenz tatsächlich nur positiv überraschen.