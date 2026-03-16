Fußball-Kreisliga A3
110. Minute: Ausgleich in doppelter Unterzahl  
Carl Christoph Pregardien (gelbes Trikot) versucht hier vergeblich Horressens Elfmeterschützen Adrian Bruch zu stoppen. Der Prim
Carl Christoph Pregardien (gelbes Trikot) versucht hier vergeblich Horressens Elfmeterschützen Adrian Bruch zu stoppen. Der Primus aus Montabaur nahm alle drei Zähler vom Königstein mit.
Andreas Hergenhahn

Der SV Diez-Freiendiez hat mit einem Arbeitssieg gegen den TuS Holzhausen seinen Platz im vorderen Mittelfeld der Fußball-Kreisliga A3 gefestigt. Die SG Birlenbach/Schönborn verbuchte gegen den favorisierten TuS Niederahr einen wichtigen Zähler.

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Es ging in der Fußball-Kreisliga A3 mal wieder hoch her auf dem heißen Pflaster der SG Birlenbach. Dass dort ein Sieg erst im Sack ist, wenn man unter der Dusche steht, erfuhr der TuS Niederahr, der in Schönborn sehr spät zwei Zähler einbüßte.
„Wir stehen zwar erneut ohne Punkte da, aber die Einstellung sollte uns Auftrieb für die nächsten Wochen geben.

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