Der SV Diez-Freiendiez hat mit einem Arbeitssieg gegen den TuS Holzhausen seinen Platz im vorderen Mittelfeld der Fußball-Kreisliga A3 gefestigt. Die SG Birlenbach/Schönborn verbuchte gegen den favorisierten TuS Niederahr einen wichtigen Zähler.

„Wir stehen zwar erneut ohne Punkte da, aber die Einstellung sollte uns Auftrieb für die nächsten Wochen geben.

Es ging in der Fußball-Kreisliga A3 mal wieder hoch her auf dem heißen Pflaster der SG Birlenbach. Dass dort ein Sieg erst im Sack ist, wenn man unter der Dusche steht, erfuhr der TuS Niederahr, der in Schönborn sehr spät zwei Zähler einbüßte.