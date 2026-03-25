Fußball-Kreisliga A4 1:1 - FSV Osterspai punktet auf der Insel Stefan Nink 25.03.2026, 07:26 Uhr

i Symbolbild dpa

Der Abstieg der FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen in die Fußball-Kreisliga B ist zwar nicht mehr zu verhindern. Die Kombinierten werfen jedoch alles in die Waagschale, um sich nach verkorkster Hinrunde erhobenen Hauptes aus dem Oberhaus zu verabschieden.

Die FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen hat in der Fußball-Kreisliga A4 dem 2:1-Heimsieg gegen die Reinhardt’s Elf im Nachholspiel ein respektables 1:1 (1:0) beim SV Niederwerth folgen lassen. Luca Kup hatte den Tabellenvorletzten kurz vor dem Pausenpfiff in Führung gebracht, Fabian Klöckner glich für die Kicker von der Rhein-Insel aus (64.







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