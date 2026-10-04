Kreisliga A Staffel 6 1:0 für Vorderhunsrück: Strimmigs Serie reißt in Lütz Sascha Wetzlar 04.10.2026, 18:36 Uhr

i Gleich schlägt es ein: Billy Sissoko (schwarzes Trikot) machte alle drei Tore für die SG Zell/Bullay/Alf beim 3:2-Auswärtssieg in Gemünden beim Tabellenvorletzten SG Dickenschied (von links mit Tom Jeschonnek, Dominik Roth und Eric Thiemann). Durch den sechsten Sieg in Serie liegt Zell als Tabellendritter nur noch drei Punkte hinter dem Spitzenduo Strimmig und Rheinblick. Dennis Irmiter. DENNIS IRMITER - PHOTO-MOMENTS

Aufsteiger SV Strimmig hat es am neunten Spieltag und nach sieben Siegen in Folge das erste Mal in der A Staffel 6 erwischt: In Lütz unterlagen die Strimmiger in einem packenden Duell mit 0:1 bei der SG Vorderhunsrück.

Am neunten Spieltag der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 ist es dann doch passiert: Aufsteiger und Tabellenführer SV Strimmig unterlag in Lütz bei der SG Vorderhunsrück mit 0:1 (0:1). Die Gastgeber siegten nicht unverdient und machten ihrem Ruf, maximal unangenehm zu sein, wieder einmal alle Ehre.







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