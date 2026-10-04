Aufsteiger SV Strimmig hat es am neunten Spieltag und nach sieben Siegen in Folge das erste Mal in der A Staffel 6 erwischt: In Lütz unterlagen die Strimmiger in einem packenden Duell mit 0:1 bei der SG Vorderhunsrück.
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Am neunten Spieltag der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 ist es dann doch passiert: Aufsteiger und Tabellenführer SV Strimmig unterlag in Lütz bei der SG Vorderhunsrück mit 0:1 (0:1). Die Gastgeber siegten nicht unverdient und machten ihrem Ruf, maximal unangenehm zu sein, wieder einmal alle Ehre.