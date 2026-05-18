Fußball-Kreisliga A3
0:4 - Birlenbacher Experimente gehen nach hinten los
Leon Carlos Weber (rechts, im Duell mit Iven Wittenberg) avancierte mit seinem Treffer zum Matchwinner der SG Hundsangen II.
Leon Carlos Weber (rechts, im Duell mit Iven Wittenberg) avancierte mit seinem Treffer zum Matchwinner der SG Hundsangen II.
Andreas Hergenhahn

Nach dem 25. und vorletzten Spieltag in der Fußball-Kreisliga A3 sind alle relevanten Fragen geklärt. Aufsteiger SG Horressen-Elgendorf hat den Durchmarsch perfekt gemacht, der SG Guckheim/Kölbingen bleibt die Chance im Nachsitzen nachzurücken.

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Die Frage, wer als bester der sechs Rhein-Lahn-Vertreter die Runde in der Fußball-Kreisliga A3 abschließt, entscheidet sich erst am kommenden Sonntag, wenn der Schlussstrich gezogen wird, zwischen der SG Altendiez/Gückingen (39 Punkte) und der SG Mühlbachtal (aktuell 37 Zähler).

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