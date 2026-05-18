Fußball-Kreisliga A3 0:4 - Birlenbacher Experimente gehen nach hinten los Stefan Nink 18.05.2026, 09:00 Uhr

i Leon Carlos Weber (rechts, im Duell mit Iven Wittenberg) avancierte mit seinem Treffer zum Matchwinner der SG Hundsangen II. Andreas Hergenhahn

Nach dem 25. und vorletzten Spieltag in der Fußball-Kreisliga A3 sind alle relevanten Fragen geklärt. Aufsteiger SG Horressen-Elgendorf hat den Durchmarsch perfekt gemacht, der SG Guckheim/Kölbingen bleibt die Chance im Nachsitzen nachzurücken.

Die Frage, wer als bester der sechs Rhein-Lahn-Vertreter die Runde in der Fußball-Kreisliga A3 abschließt, entscheidet sich erst am kommenden Sonntag, wenn der Schlussstrich gezogen wird, zwischen der SG Altendiez/Gückingen (39 Punkte) und der SG Mühlbachtal (aktuell 37 Zähler).







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