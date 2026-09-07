Nach dem Seitenwechsel brach die DJK im Heimspiel endgültig ein. Der VfB Wissen II feierte einen wichtigen Heimsieg: Im Mittelpunkt stand dabei der etatmäßige Keeper Mel Brucherseifer, der zwei sehenswerte Treffer erzielte.
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Die Kreisliga A1 hatte am Wochenende mal wieder einiges zu bieten. In Friesenhagen gingen die Gastgeber gegen starke Neiterser baden, in Wissen trug sich der etatmäßige Keeper doppelt in die Torschützenliste ein und in Herschbach setzten sich die Hausherren im Spitzenspiel deutlich durch.