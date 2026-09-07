Wissen-Keeper glänzt im Sturm 0:10! Neitersen zwei Nummern zu groß für Friesenhagen Moritz Hannappel

Jens Kötting 07.09.2026, 10:57 Uhr

i Niklas Herfen (am Ball) war einer von fünf Torschützen beim deutlichen 10:0-Auswärtssieg der SG Neitersen bei der DJK Friesenhagen (in Schwarz). Manfred Böhmer/balu

Nach dem Seitenwechsel brach die DJK im Heimspiel endgültig ein. Der VfB Wissen II feierte einen wichtigen Heimsieg: Im Mittelpunkt stand dabei der etatmäßige Keeper Mel Brucherseifer, der zwei sehenswerte Treffer erzielte.

Die Kreisliga A1 hatte am Wochenende mal wieder einiges zu bieten. In Friesenhagen gingen die Gastgeber gegen starke Neiterser baden, in Wissen trug sich der etatmäßige Keeper doppelt in die Torschützenliste ein und in Herschbach setzten sich die Hausherren im Spitzenspiel deutlich durch.







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