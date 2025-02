Pokal-Endspiele in Herresbach Kreischef Dieter Sesterheim spricht einige Probleme an Hans-Josef Schneider 21.02.2025, 09:05 Uhr

i Pokalendspiele haben sich zu Publikumsmagneten entwickelt. Das war 2022 in Kempenich der Fall und wird auch in Herresbach nicht anders sein. Hans-Josef Schneider

Einen Vereinsvertretertag des Fußballkreises Rhein/Ahr hat es nicht gegeben, dennoch gibt es wichtige Informationen von Kreischef Dieter Sesterheim. Neben der Bekanntgabe wichtiger Termine sprach Sesterheim auch einige Probleme an.

Ein halbes Jahr nach den Neuwahlen sind im Fußballkreis Rhein/Ahr Posten im Vorstand unbesetzt, eine Veränderung gab es in der Kreisspruchkammer. Ausgeschieden ist Anton Reiter aus Polch als Beisitzer. Er hatte dieses Amt seit 1982 inne, kann also auf eine mehr als 40-jährige ehrenamtliche Tätigkeit in der Sportgerichtsbarkeit zurückblicken.

