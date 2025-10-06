Wieder Abbrüche im Westerwald Kopfstoß gegen Schiedsrichter in der Kreisliga C 06.10.2025, 14:52 Uhr

i Erst Gelb, dann Rot - und schließlich eskalierte die Lage: Bei einem Spiel der Kreisliga C5 wurde der Schiedsrichter tätlich angegriffen. Patrick Seeger/dpa. picture alliance/dpa

Die Zahl der Spielabbrüche häufen sich in diesen Herbsttagen im Westerwald. In der Kreisliga C5 wurde jetzt ein Schiedsrichter attackiert. Der Klub des Angreifers bedauert den Vorfall und betont: „Gewalt hat in unserem Verein keinen Platz!“

Als vor einer Woche im Spiel der Kreisliga B3 zwischen dem SV Rengsdorf und den Kickers Westerwald Buchholz die Lage eskalierte und Schlägereien auf und neben dem Platz schließlich in einem Polizeieinsatz nach dem (regulären) Schlusspfiff gipfelten, war der Rengsdorfer Trainer Ralph Arenz erschüttert.







