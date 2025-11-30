Konterstarke Strimmiger werfen die SG Zell raus

Dörbach gegen Dhrontal Haag, Mont Royal gegen Zeltingen-Rachtig, Heckenland Niersbach gegen Laufeld/Buchholz und Strimmig gegen Neumagen-Dhron – so lauten am 1. März die Viertelfinals im Kreispokal Mosel. Strimmig warf im COC-Duell Zell raus.
Der SV Strimmig hat das Viertelfinale im Fußball-Kreispokal Mosel erreicht. Der Tabellenzweite der B Staffel 14 schlug in Mittelstrimmig vor 150 Zuschauern im COC-Derby die SG Zell/Bullay/Alf (Tabellenzehnter der A Staffel 9) verdient mit 4:2 (2:1). Im Viertelfinale (Termin 1.