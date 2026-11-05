Die TuS Koblenz steht im Viertelfinale des Rheinlandpokals und triff dort auf den Stadtrivalen FC Rot-Weiss Koblenz. Der VfB Wissen musste sich der TuS mit 1:4 beugen, aber der Bezirksliga-Spitzenreiter trat gegen den Oberligisten mutig auf.
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Auch im dritten Aufeinandertreffen der jüngeren Vergangenheit zwischen dem VfB Wissen und der TuS Koblenz im Fußball-Rheinlandpokal hatten die „Schängel“ das bessere Ende für sich. Was nicht weiter verwundert, denn der Oberligist war auch dieses Mal als Favorit in die Partie mit dem Außenseiter aus der Bezirksliga Ost gegangen.