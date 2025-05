Showdown im Koblenzer Stadion Oberwerth: Dort kämpfen am Samstag, 24. Mai, der FC Rot-Weiss Koblenz und der FV Engers um den Gewinn des Rheinlandpokals. Wer wird die Trophäe am Ende in die Höhe strecken? Das Spiel in unserem Liveticker zum Mitlesen.