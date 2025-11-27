Klasen lobt Cosmos, den Rasen und freut sich auf Engers

Das Achtelfinale im Stadion Oberwerth zwischen Cosmos Koblenz und Eintracht Trier hat mit dem Regionalligisten beim 4:1 einen verdienten Sieger gefunden. Die Trierer um Coach Thomas Klasen dürfen sich nun auf ihren Lieblingsgegner freuen.
Der Favorit hat sich durchgesetzt: Vor recht spärlicher Kulisse von rund 400 Zuschauern – die Mehrheit davon im Gästeblock singend, springend und Fahnen schwenkend versammelt – im weiten Rund des Stadion Oberwerth zog der Regionalliga-Achte Eintracht mit einem ungefährdeten 4:1 (2:0) gegen den Oberliga-Achten und Gastgeber FC Cosmos Koblenz ins Viertelfinale des Fußball-Rheinlandpokals ein.