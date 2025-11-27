Eintracht Trier mit 4:1 weiter Klasen lobt Cosmos, den Rasen und freut sich auf Engers 27.11.2025, 00:06 Uhr

i Die kurioseste Szene des Abends: Bei einem Abstoß für die Gastgeber legte sich Kapitän Meric-Nuh Gültekin (links) den Ball am Fünfer mit der Hand kurz zurecht und passte ihn kurz auf seinen Keeper Josué Duverger (rechts). Der stoppte sich den Ball und legte sich ihn aber auch nochmal mit der Hand in die richtige Position, was regelwidrig war. Schiedsrichter Jason Lieser gab Freistoß am Fünfereck, 1:0-Torschütze Damjan Marceta (in Weiß) legte kurz auf Mirko Schuster ab, der zum 2:0 für die Gäste traf. Am Ende hieß es 4:1. Jörg Niebergall

Das Achtelfinale im Stadion Oberwerth zwischen Cosmos Koblenz und Eintracht Trier hat mit dem Regionalligisten beim 4:1 einen verdienten Sieger gefunden. Die Trierer um Coach Thomas Klasen dürfen sich nun auf ihren Lieblingsgegner freuen.

Der Favorit hat sich durchgesetzt: Vor recht spärlicher Kulisse von rund 400 Zuschauern – die Mehrheit davon im Gästeblock singend, springend und Fahnen schwenkend versammelt – im weiten Rund des Stadion Oberwerth zog der Regionalliga-Achte Eintracht mit einem ungefährdeten 4:1 (2:0) gegen den Oberliga-Achten und Gastgeber FC Cosmos Koblenz ins Viertelfinale des Fußball-Rheinlandpokals ein.







Artikel teilen

Artikel teilen