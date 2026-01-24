Rheinlandligist VfB Linz ist mit einem knappen Testsieg in die Vorbereitung gestartet. Beim 3:2 gegen die A-Jugend der TuS Koblenz traf unter anderem einer doppelt und ein Winterzugang.
Nachdem der erste Test des Fußball-Rheinlandligisten VfB Linz bei der U19 des 1. FC Köln ins (Eis-)Wasser gefallen war wegen Unbespielbarkeit des Platzes am Kölner Geißbockheim, konnte der zweite Test über die Bühne gehen: Auf dem Oberwerth-Kunstrasen gewann der Zehnte des Verbandsoberhauses mit 3:2 (1:2) bei der Regionalliga-U19 der TuS Koblenz.