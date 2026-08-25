Rheinlandligist TuS Kirchberg will in Runde drei des Rheinlandpokals, im Vorjahr ging es dort gegen Oberligist TuS Koblenz. Aber der Gastgeber in Runde zwei ist kein einfacher mit der SG Augst. Ein Wiedersehen spielt dabei nur eine Nebenrolle.
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Die zweite Runde des Fußball-Rheinlandpokals ist keine einfache für den Rheinlandligisten TuS Kirchberg: Es geht zur SG Augst Eitelborn, Anstoß im Augst-Stadion ist um 19.30 Uhr. Es ist das Duell des Tabellenzweiten der Bezirksliga Mitte gegen den Verbandsoberhaus-Zwölften.