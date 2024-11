Zwei Monate nach dem Liga-0:4 Kirchberg will gegen Immendorf ins Viertelfinale 05.11.2024, 13:20 Uhr

i Am 6. September hatte der TuS Immendorf (in Rot) beim TuS Kirchberg um Lukas Gohres nur selten das Nachsehen, die Gäste gewann in der Rheinlandliga mit 4:0 in Kirchberg. Am Mittwoch gibt es an gleicher Stelle die Neuauflage der Partie, dieses Mal im Rheinlandpokal. Denns Irmiter

Wie viel das 0:4 des TuS Kirchberg daheim in der Rheinlandliga gegen den TuS Immendorf vor zwei Monaten nun im Rheinlandpokal zählt, wird sich am Mittwoch zeigen. Die Gastgeber jedenfalls wollen Revanche – und ins Viertelfinale.

TuS Kirchberg gegen TuS Immendorf. Dieses Spiel gab es bereits in der Fußball-Rheinlandliga in der noch laufenden Hinrunde. 0:4 hieß es aus Sicht der Kirchberger am 6. September. Nun treffen sich die beiden Liga-Rivalen am Mittwoch um 19.30 Uhr in Kirchberg wieder, dieses Mal in einem K.

