Achtelfinale beim FSV Salmrohr Kickt Rennerod Pokal-Held Thömmes aus Rheinlandpokal? Marco Rosbach 01.11.2026, 13:35 Uhr

i Auch 1999 schlug Rudi Thömmes wieder zu: Der Trierer Pokalschreck zeigt es an, zwei Tore hat er gegen den damaligen Bundesligisten TSV 1860 München erzielt. Werner Baum, picture-alliance/dpa. picture-alliance / dpa

Im ersten Moment war es ein Schock für die SG Rennerod, im Rheinlandpokal-Achtelfinale unter der Woche bis nach Salmrohr fahren zu müssen. Doch längst überlagert die Vorfreude dieses Gefühl vor einem Spiel, in dem auch der FSV-Trainer im Fokus steht.

Wenn einer weiß, wie dieser Wettbewerb tickt, dann er: Von 1992 bis 1996 mit Seriensieger FSV Salmrohr sowie im Jahr 2001 mit dem SV Eintracht Trier hat Rudi Thömmes den Fußball-Rheinlandpokal gewonnen. Zudem erlangte er mit seinen Treffern im DFB-Pokal weit über Moselstadion und Porta Nigra hinaus Kultstatus.







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