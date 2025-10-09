Malberg ärgert Engers beim 1:3
Kesikcis später Doppelschlag hievt FVE ins Achtelfinale
Die Rückkehrer des aus Atzelgift stammenden Gabriel Müller (links) mit dem Oberligisten nach Malberg war letztlich eine erfolgreiche, auch wenn der Rheinlandpokal-Titelverteidiger FV Engers 120 Minuten brauchte, um mit 3:1 gegen die SG um Paul Hassel zu gewinnen.
Manfred Böhmer/balu

Fast wäre es ins Elfmeterschießen gegangen zwischen dem Außenseiter und dem Favoriten: Aber da hatte Hasan Kesikici vom FV Engers mit seinen zwei späten Tore beim 3:1 in Malberg etwas dagegen.

Hasan Kesikci hat den FV Engers vor dem Elfmeterschießen und somit auch vor einer kleinen Blamage gerettet: Im Drittrundenspiel des Fußball-Rheinlandpokals gelang dem FVE erst durch den kurz vor der Verlängerung eingewechselten Angreifer in der 120 Minute der vorentscheidende Führungstreffer.

