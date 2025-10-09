Fast wäre es ins Elfmeterschießen gegangen zwischen dem Außenseiter und dem Favoriten: Aber da hatte Hasan Kesikici vom FV Engers mit seinen zwei späten Tore beim 3:1 in Malberg etwas dagegen.
Hasan Kesikci hat den FV Engers vor dem Elfmeterschießen und somit auch vor einer kleinen Blamage gerettet: Im Drittrundenspiel des Fußball-Rheinlandpokals gelang dem FVE erst durch den kurz vor der Verlängerung eingewechselten Angreifer in der 120 Minute der vorentscheidende Führungstreffer.