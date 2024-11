Fußball: 4:1 im Pokal bei der SG Schneifel Keine Verlängerung, keine Probleme: TuS Koblenz gewinnt 4:1 im Pokal bei der SG Schneifel Matthias Schlenger 30.10.2024, 11:11 Uhr

i Torschütze und Vorbereiter: Lukas Tuchscherer (am Ball) glänzte in Stadtkyll – und freut sich auf Worms. Foto: Heinz-Jörg Wurzbacher Heinz-Joerg Wurzbacher. Heinz-Joerg Wurzbacher

TuS Koblenz ist im Rheinlandpokal der Mission Titelverteidigung einen Schritt näher gekommen: Der Fußball-Oberligist bezwang vor 500 Zuschauern die klassentiefere SG Schneifel in der Neuauflage des Vorjahresfinales mit 4:1 (2:1). Einzig beim Jubeln geriet die TuS dabei ins Stocken.

Das aber war beabsichtigt, wie Lukas Tuchscherer erklärte. Gerade hatte er mit einem punktgenauen Eckball die Vorarbeit für Yasin Yaman geleistet, der per Kopf die Schängel mit 2:1 in Führung brachte (18.). Schütze und Vorbereiter liefen freudig aufeinander zu, um dann aber plötzlich für ein bis zwei Sekunden in der Bewegung zu verharren – die Umarmung erfolgte mit geringfügiger Verspätung.

