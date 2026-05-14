Zehn Jahre lang war Sascha Mockenhaupt das Gesicht des SV Wehen Wiesbaden. Am Samstag endet seine Zeit beim Drittligisten, der dem Westerwälder keinen neuen Vertrag angeboten hat. Es wird ein Abschied mit Tränen – und der Frage, wie es weitergeht.
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Bei einem wie ihm sind die Tränen so echt wie die Grätsche auf dem Platz. Als Sascha Mockenhaupt sich vor die Kamera setzt, um zu erklären, warum seine Zeit beim Drittligisten SV Wehen Wiesbaden nach dieser Saison enden wird, muss er schon nach den ersten Worten schlucken.