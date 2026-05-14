Aus für Friedewalder beim SVWW Kein neuer Vertrag für Rekordspieler Sascha Mockenhaupt Marco Rosbach 14.05.2026, 11:57 Uhr

i Rekordspieler, Kapitän, Identifikationsfigur: Über ein Jahrzehnt war der Friedewalder Sascha Mockenhaupt das Gesicht des SV Wehen Wiesbaden. Jetzt wurde der Vertrag des 34-Jährigen nicht verlängert. Soeren Stache, picture alliance/dpa

Zehn Jahre lang war Sascha Mockenhaupt das Gesicht des SV Wehen Wiesbaden. Am Samstag endet seine Zeit beim Drittligisten, der dem Westerwälder keinen neuen Vertrag angeboten hat. Es wird ein Abschied mit Tränen – und der Frage, wie es weitergeht.

Bei einem wie ihm sind die Tränen so echt wie die Grätsche auf dem Platz. Als Sascha Mockenhaupt sich vor die Kamera setzt, um zu erklären, warum seine Zeit beim Drittligisten SV Wehen Wiesbaden nach dieser Saison enden wird, muss er schon nach den ersten Worten schlucken.







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