Das Achtelfinale im Kreispokal Hunsrück/Mosel ist nach dem Zwischenrundenspiel komplett nach dem Kastellauner 4:3-Sieg gegen Hunsrückhöhe. In Uhler wurde bei der Partie aus das Achtelfinale ausgelost.

Die SG Kastellaun/Uhler steht im Achtelfinale des Fußball-Kreispokals 1 Hunsrück/Mosel: Vor 150 Zuschauern in Uhler gewann Kastellaun durch ein Tor in der 90. Minute gegen den B-Staffel-14-Kontrahenten SG Hunsrückhöhe mit 4:3 (2:2).

Nach acht Minuten lag Kastellaun durch einen Doppelpack von Lenny Schmitz schon 2:0 in Front. Aber Hunsrückhöhe fand zurück ins Spiel und glich noch vor der Pause durch Tore von René Küsters (30.) und Jason Göbel (40.) aus. Auch nach der Pause war es ein rassiger Pokalkampf mit offenem Visier in Uhler. Nicolas Fey schoss das 3:2 für Kastellaun (49.), Max Hein glich zum 3:3 aus (58.). Nach 60 Minuten sah Edgar Bitter bei den Gästen Gelb-Rot, in der Schlussphase drückte Kastellaun in Überzahl auf den Siegtreffer, der schließlich Schmitz mit seinem dritten Tor an diesem Abend in der 90. Minute gelang.

Achtelfinale in Uhler ausgelost

In Uhler haben vor der Partie die Pokalspielleiter Michael Melzer und Hans-Jürgen Diel das Achtelfinale im Kreispokal 1 und 2 (wieder in regionalen Töpfen) ausgelost. Spieltermin soll der 17. September sein. Die Paarungen in den beiden Wettbewerben im Überblick:

Kreispokal 1 (A- und B-Klasse): Kastellaun (B 14) – Kirchberg II (A 6), Bell (B 14) – Ober Kostenz (A 6), Niederburg (B 9) – Boppard (A 6), Urbar (B 9) – Oppenhausen (B 9), Weiler (A 6) – Morshausen (A 6), Eifelhöhe (B 8) – Masburg (A 5), Ellenz-Poltersdorf (A 6) – Binningen (A 6) und Bremm (A 9) – Cochem (A 6).

Kreispokal 2 (C-Klasse): Kirchberg III (C 14) – Dickenschied II (C 14), Hunsrückhöhe II (C 14) – Kastellaun II (C 14), Sohren II (C 14) – Türkgücü Simmern (C 14), Laudert II (C 14) – Weiler II (C 13), Sieger aus Bad Salzig gegen Urbar (beide C 13, Spiel am 10. September) – Ellern (C 14), Hausbay/Ehrbachtal II (C 14) – Rheinböllen II (C 14), Masburg II (C 12) – Müden (C 13) und Lutzerather Höhe (C 12) – Brohlbachtal II (C 11).