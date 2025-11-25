Kann Thomas Klasen mit Trier den Pokal-Fluch bannen?

Für den großen Favoriten Eintracht Trier hält der Weg zum ersten Rheinlandpokalsieg seit 2016 hohe Hürden parat. Das weiß Eintracht-Trainer Thomas Klasen. Im Achtelfinale heißt die Hürde am Mittwoch Cosmos Koblenz, dann könnte der Angstgegner warten.
Wie lautet es doch so treffend: Aus der Vergangenheit lernen, heißt Zukunft gewinnen. Nun gut, die Geschichte zeigt, dass sich die Menschheit für diese Logik viel zu oft nicht begeistern konnte. Aber was im Großen häufig scheitert, gelingt dann hier und dort zumindest im Kleinen.