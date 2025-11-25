Eintracht bei Cosmos Koblenz Kann Thomas Klasen mit Trier den Pokal-Fluch bannen? Klaus Reimann 25.11.2025, 14:32 Uhr

i Sollte Thomas Klasen mit dem Regionalliga-Achten Eintracht Trier am Mittwochabend bei Cosmos Koblenz ins Achtelfinale des Rheinlandpokals einziehen, wird er am 4. März 2026 wieder an gleicher Stelle wie auf unserem Foto stehen, denn dann ginge es für die Eintracht zu Angstgegner Engers, bei dem Trier in der Vorsaison im Halbfinale mit 1:2 die Segel streichen musste. Mark Dieler

Für den großen Favoriten Eintracht Trier hält der Weg zum ersten Rheinlandpokalsieg seit 2016 hohe Hürden parat. Das weiß Eintracht-Trainer Thomas Klasen. Im Achtelfinale heißt die Hürde am Mittwoch Cosmos Koblenz, dann könnte der Angstgegner warten.

Wie lautet es doch so treffend: Aus der Vergangenheit lernen, heißt Zukunft gewinnen. Nun gut, die Geschichte zeigt, dass sich die Menschheit für diese Logik viel zu oft nicht begeistern konnte. Aber was im Großen häufig scheitert, gelingt dann hier und dort zumindest im Kleinen.







