Im Rheinlandpokal fiebern die vermeintlich Kleinen dem Kräftemessen mit höherklassigen Kontrahenten ganz besonders entgegen. In einem Spiel soll angeblich Vieles möglich sein, wenn der Außenseiter über sich hinauswächst, mit dem viel strapazierten Spielglück im Bunde ist und der Favorit die Aufgabe etwas auf die leichte Schulter nimmt. Aus diesem bunten Mix können faustdicke Überraschungen und Rückenwind für die nahende Punktrunde entstehen.

FC Lion’s Ransbach – TuS Asbach 0:4 (0:2). Der A-Klassen-Aufsteiger versuchten die klassenhöheren Gäste frühzeitig unter Druck zu setzen. Erst im Laufe der ersten Halbzeit konnten sich die Asbacher mehr und mehr befreien und die Kontrolle übernehmen. Mit einem Doppelschlag binnen drei Minuten brachte die Elf von Trainer Simone Floris Ruhe ins Spiel. Moritz Kuhn traf aus der Distanz (26.) und Dirk Christiansen köpfte nach einem Eckball das 0:2 (29.). Floris sah im Anschluss Dominanz im eigenen Spiel, vermisste aber „die letzte Konsequenz“ im eigenen Abschluss. Der FC Lion’s konnte sich auch in der Offensive zeigen, hatten ihrerseits aber nicht das nötige Glück im Abschluss. Die Einwechslung von Torjäger Philipp Germscheid belebte das TuS-Spiel noch einmal in der Schlussphase. Mit zwei Einzelaktionen stellte Germscheid das 0:3 (77.) und den 0:4-Endstand (89.) her. „Es war das erwartet schwere Spiel gegen einen Gegner mit klar erkennbaren Qualitäten. Wir haben die Partie gut in den Griff bekommen und in den entscheidenden Momenten die Tore gemacht. Wir sind gespannt, wer in der nächsten Runde wartet“, kommentierte Floris hinterher.

SSV Heimbach-Weis – SG Müschenbach/Hachenburg (Fr., 19.30 Uhr).Die SG Müschenbach/Hachenburg zählt zu den Mannschaften, die Rheinlandpokal schon häufiger weit vorgedrungen ist. Nach guten Leistungen in der Vorbereitung unter anderem beim Kämpf-Cup kann Trainer Ingo Neuhaus zuversichtlich sein. Sven Adamczewski, Trainer der Gastgeber, sagt: „Wir gehen als Außenseiter ins Rennen und hoffen auf eine Überraschung am Kieselborn.“ Eine gute Saisonvorbereitung und die Homogenität seines Teams machen Adamczewski Mut. „Am Dienstag hatten wir 23 Mann im Training. So macht die Arbeit einem Trainer natürlich Spaß“, freut sich SG-Coach Neuhaus. Ein paar Angeschlagene fehlen am Freitag noch, sämtliche Urlauber sind hingegen zurück.

i Am drittletzten Spieltag der vergangenen Kreisliga-A2-Saison bejubelten die Spieler des SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach (in Hellblau) das zwischenzeitliche 1:0 beim 2:2 gegen den SV Windhagen. In der ersten Pokalrunde ist der SVW wieder in Ransbach zu Gast – allerdings bei der Reserve. Im Anschluss empfängt die A-Klassen-Mannschaft den HSV Neuwied. René Weiss

SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach II – SV Windhagen (Sa., 15 Uhr).Dort wo der SV Windhagen in der neuen Saison spielt, hätte auch die erste Mannschaft des SV Türkiyemspor spielen wollen, aber in einem dramatischen Saisonfinale hatte Ransbach-Baumbach das Nachsehen im Kampf um Meisterschaft und Aufstiegsrunde. Am Samstag ist der Bezirksliga-Aufsteiger von der nordrhein-westfälischen Landesgrenze als klarer Favorit bei der Ransbacher Zweitvertretung zu Gast, die als C-Ligist auf eine Pokalsensation hofft. Weil in der ersten Mannschaft ein großer personeller Engpass herrschte, musste die Reserve in der Vorbereitung aushelfen. Deshalb gab es auch lediglich ein Testspiel, sodass die Mannschaft erst noch richtig zusammen finden muss.

Sportfreunde Ingelbach II – SG Herschbach/Girkenroth/Salz (Sa., 17 Uhr). Die Generalprobe vor dem Pflichtspielauftakt ging für den Bezirksligaaufsteiger aus Herschbach, Girkenroth und Salz gehörig in die Hose. Gegen den starken Verbandsligaaufsteiger VfR 07 Limburg verlor die Elf von Trainer Dirk Hannappel mit 1:8. Der Ehrentreffer gelang Leon Blech in der 88. Minute zum 1:8-Endstand. Gegen die Ingelbacher Reserve ist die Hannappel-Elf der Favorit. „Das sind nun komplett unterschiedliche Voraussetzungen. 07 war uns in allen Belangen – von der Schnelligkeit, von der Technik, von der Taktik – überlegen. Das erwarte ich am Samstag von meiner Mannschaft“, sagt Hannappel und ergänzt: „Wir nehmen das Spiel ernst und dürfen nicht so viele Chancen, die wir uns gegen einen klassentieferen Gegner rausspielen müssen, liegen lassen.“

SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach – HSV Neuwied (Sa., 18 Uhr).Murat Sayim nimmt kein Blatt vor den Mund. Er formuliert eindeutige Saisonziele und macht auch keinen Hehl daraus, wenn es nicht läuft. Kostproben davon gibt’s vor dem Pokalspiel gegen den Heimatsportverein vom Rhein. „Die Vorbereitung war katastrophal, ich bin total unzufrieden. Beim Kannenbäcker-Pokal mussten wir zum Beispiel zur Hälfte mit Spielern aus der zweiten Mannschaft antreten.“ Der Ligabetrieb genießt bei den Gastgebern absolute Priorität. „Wir wollen oben mitspielen und am Samstag gesund durchkommen, aber natürlich trotzdem gewinnen“, sagt Sayim. Die Gäste gewannen in der Vorbereitung den Deichstadt-Pokal, zudem ist es laut Trainer Stefan Fink gelungen, die Spieler konditionell auf ein gutes Level zu bringen. Am Samstag muss er jedoch improvisieren, weil aufgrund von Sperren, der Hochzeit Fabrice Ahrendts und Urlauben der Höhepunkt der Abwesenheiten erreicht wird. „Wir werden dennoch eine ordentliche Truppe auf den Platz bekommen“, so Fink.

SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod – FC Kosova Montabaur (So., 15 Uhr, in Berod bei Hachenburg). Das einzige Bezirksliga-interne Duell in der ersten Pokalrunde findet auf dem Beroder Rasenplatz statt. „Das wird problematisch“, glaubt der neue Kosova-Trainer Mladen Kulis. Zum einen sei der „ungewohnte“ Rasen bereits „bei den jungen Leuten, die nur Kunstrasen gewohnt sind“ ein Problem. Zum anderen – und das wiegt noch schwerer – steht Kulis kaum Personal zur Verfügung. „70 Prozent ist im Urlaub unterwegs“, so der Trainer. Aus einem Kader von 30 Mann stehen dem Bezirksligaaufsteiger derzeit acht Spieler zur Verfügung. „Einer kommt noch in der Nacht auf Samstag heim, der Torwart aus den Alten Herren und zwei Spieler aus der Zweiten helfen aus“, berichtet Kulis. Auch wenn die Priorität auf dem Ligastart liegt, „wollen wir das Beste aus der Situation machen“. Kulis beobachtete den Gegner am Mittwochabend in Horressen und weiß um die Schwere der Aufgabe. „Bei uns geht es aktuell weniger darum, wie wir den Gegner einschätzen“, findet Lautzerts Spielertrainer Justin Keeler. „Sondern mehr, dass wir uns richtig eingestellt bekommen.“ Nach einem guten Start in die Vorbereitung beobachtete Keeler zuletzt ein „kleines Loch“. „Wenn wir da nicht wieder ein, zwei Schritte heraus machen, dann brauchen wir nicht nach dem Gegner schauen“, wird der 32-Jährige vor dem ersten Pflichtspiel deutlich. Warnung genug, das sagt auch Keeler selbst, sollte die deutliche 0:4-Niederlage in der Wintervorbereitung sein. „Das war letztlich letztes Jahr die einzige Mannschaft, die uns ergebnistechnisch so klar geschlagen hat.“

SG Birlenbach/Schönborn – SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen (So., 15 Uhr). Der neu formierte Rheinlandliga-Absteiger hat auf dem Rasen am Birlenbacher Waldrand alles andere als einen gemütlichen Spaziergang am Sonntagnachmittag zu erwarten. Die Heimstätte des SC Birlenbach gilt seit jeher als heißes Pflaster, auf dem sich schon so mancher Favorit die Füße verbrannt hat. Bis auf den verletzten John Roßtäuscher, der noch einige Wochen auszufallen droht, können die Birlenbacher und Schönborner ihren kompletten Kader aufbieten. „Da ich unsere A-Liga-Staffel durch einige neue Mannschaften aus dem Westerwald nochmals stärker als im Vorjahr einschätze, kommt uns das Malberg-Spiel gerade gelegen“, freut sich Trainer Chris-Jannik Dietrich auf den Härtetest. Der Besuch der Trainingseinheiten sei insgesamt zufriedenstellend gewesen. „Auch wenn die Ergebnisse nicht so berauschend waren, sehe ich uns auf dem richtigen Weg. Allerdings sind wir noch lange nicht am Limit.“ Auf die Malberger ist der Coach gespannt. „Die Frage ist, wie sie den Abstieg verdaut haben. Wir hoffen auf die eigenen Gesetze des Pokals.“

SG Herschbach-Schenkelberg – SG 06 Betzdorf (So., 15 Uhr). „Ein Spiel im Rheinlandpokal ist nicht selbstverständlich für unseren Verein und eine Belohnung für die Leistungen der letzten Saison, daher freuen wir uns auf Sonntag“, sagt Markus Griebe, Trainer des Gastgebers. „Als Außenseiter werden wir versuchen, kompakt zu stehen und es Betzdorf möglichst schwer zu machen“, so Griebe weiter. Im letzten Test siegte der Bezirksliga-Vizemeister vom Bühl mit 2:0 gegen den FC Dorndorf. Von den Konkurrenten werden die Betzdorfer als Top-Favorit auf die Bezirksligameisterschaft gesehen. Nun gilt es erst einmal im Pokal, die Hürde Herschbach-Schenkelberg aus dem Weg zu räumen. Und dann sollen für das Team des Trainerduos Enis Caglayan und Philipp Euteneuer ähnliche Pokal-Highlights folgen wie im vergangenen Jahr. Nach einem 4:0-Erfolg bei der SG Meudt, düpierte der Ex-Oberligist zunächst Rheinlandligist SG Westerburg (3:1) und räumte dann Klassenkonkurrent TuS Montabaur aus dem Weg (3:0). Im Achtelfinale war nach großem Kampf gegen Oberligist Sportfreunde Eisbachtal (0:2) Schluss.

SG Wallmenroth/Scheuerfeld II – Spvgg EGC Wirges (So., 15 Uhr). Der Meister aus der vergangenen Kreisliga-C1-Saison qualifizierte sich über den Kreispokalsieg der C-Klassen für den Wettbewerb und darf sich über den Rheinlandliga-Rückkehrer freuen. Die Rollen sind klar verteilt. Den letzten Test am Mittwochabend gegen die U19 der TuS Koblenz konnte die Elf von Trainer Sven Baldus siegreich gestalten (3:2). Die Tore erzielten Steffen Klöckner, Marian Kneuper sowie Ronaldo Kröber. Vor dem Ligastart bei der FV Hunsrückhöhe Morbach ist ein Stolpern beim C-Ligisten tabu.

VfB Niederdreisbach – FC Borussia Niederroßbach (So., 15 Uhr).Der FC Niederroßbach dürfte sich am Sonntag in die eigene Vergangenheit zurückversetzt fühlen. Vor neun Jahren, als man – so wie es der VfB Niederdreisbach noch heute tut – auf Hartplatz spielte, stand man im Rheinlandpokalfinale gegen Eintracht Trier. „Gerade unsere jungen Spieler werden sich am Sonntag wieder an Mutter Natur gewöhnen und spüren, wie schön es ist, bei uns auf Kunstrasen spielen zu können“, sagt FC-Trainer Metin Kilic. „Wir nehmen Niederdreisbach nicht auf die leichte Schulter.“ Für den VfB wird es dank des guten Abschneidens im Kreispokal der erste Rheinlandpokal-Auftritt seit zwölf Jahren.

SG Aar-Einrich Allendorf-Berghausen/Hahnstätten – SG St. Katharinen/Vettelschoß (So., 15 Uhr, in Hahnstätten). Kreisliga B kontra Bezirksliga-Aufsteiger: Auf dem Kunstrasen der Zentralen Sportanlage in Hahnstätten wollen sich die nach dem Weggang von Steffen Popp nunmehr vom Duo Andreas Weyl und Steffen Jung trainierten Gastgeber von ihrer Schokoladenseite zeigen zund fühlen sich in der Rolle des krassen Außenseiters wohl. „Die Qualifikation für den Rheinlandpokal ist für uns eine tolle Sache. Wir richten unseren Fokus allerdings auf die Punktrunde, die am 10. August mit dem Heimspiel gegen den FSV Welterod beginnt“, macht Weyl klar, wo die Prioritäten seiner Elf liegt. Gleich sieben potenzielle Stammkräfte stehen den gastgebenden Kombinierten am Sonntag urlaubsbedingt nicht zur Verfügung. Dazu gesellt sich noch der eine oder andere Angeschlagene, sodass Weyl und Jung bei ihrer Pflichtspiel-Premiere doch arg improvisieren und auf Kräfte aus dem C-Liga-Team zurückgreifen müssen. Weyl geht die überkreisliche Pokal-Aufgabe dennoch mit Vorfreude an. „Erfreulich ist die Entwicklung vieler unserer jüngeren Spieler, die sich in der Vorbereitung für einen Stammplatz empfohlen haben.“

Spfr Schönstein – VfB Wissen (So., 15 Uhr).Noch mehr Derby geht kaum: Drei Kilometer liegen zwischen dem Schönsteiner Sportplatz und dem Wissener Dr.-Grosse-Sieg-Stadion. Auch wenn es beim VfB ein paar angeschlagene Spieler gibt, zeigte der Rheinlandligist in den Vorbereitungsspielen unter anderem mit zwei Turniersiegen in Wallmenroth und Hachenburg, dass die Frühform stimmt. Schönstein kann in der Liga oftmals auf den Vorteil des Hartplatzes bauen, allerdings kennen die Wissener die Asche-Spiele aus dem Winter nur zu gut von seinen eigenen Heimspielen. VfB-Trainer Dirk Spornhauer relativiert: „Die kleinen Ausmaße des Schönsteiner Platzes machen es besonders. Wir müssen von Anfang an hoch konzentriert zu Werke gehen, um das Spiel in die richtigen Bahnen zu lenken und keine Euphorie beim Gegner aufkommen zu lassen.“ Schönstein kehrt nach neun Jahren in den Rheinlandpokal zurück, damals war in der ersten Runde gegen Emmerichenhain Endstation. „Ich werde für unser Derby niemanden extra motivieren müssen. Über unsere kämpferischen Tugenden wollen wir uns ordentlich verkaufen. Für ein Weiterkommen bräuchten wir einen Sahnetag und Wissen einen schlechten Tag“, sagt Schönsteins Trainer Marcus Meyer. Im Kreispokal 2013/14 schafften die Sportfreunde schon einmal einen Heimsieg gegen den VfB, der damals noch in der Kreisliga A spielte.

i Die TuS Burgschwalbach (in Grau Janosch Lauter, hier im Test gegen den VfR 07 Limburg) will die ein oder andere Runde im Pokal überstehen, um Flutlichtspiele am Märchenwald gegen namhafte Gegner zu erleben. Erste Hürde ist A-Ligist SG Guckheim/Kölbingen. Andreas Hergenhahn

SG Guckheim/Kölbingen – TuS Burgschwalbach (So., 15 Uhr, in Kölbingen). Der letzte Test der Burgschwalbacher vor dem Pflichtspiel-Aufgalopp verlief beim 0:0 gegen die SG Union Kirberg/Nauheim/Neesbach/Ohren, dem neuen Klub von Ex-Trainer Walter Reitz, ohne besondere Höhepunkte. „Keiner wollte verlieren, aber beide waren auch nicht in der Lage das Ding für sich zu entscheiden“, fasste TuS-Coach Timo Wimmer den freundschaftlichen Kick am Märchenwald zusammen. „Wir haben aber gesehen, dass wir tatsächlich in der Lage sind zu Null zu spielen. Das ist auch für die Köpfe wichtig.“ Nun geht der Blick gen Sonntag. „Es ist derzeit wegen Urlauben personell zwar noch etwas schwierig, aber damit dürften alle Teams auf dieser Ebene zu kämpfen haben. Am Sonntag wird’s bei uns aber schon besser“, sagt Wimmer. Der Bezirksligist vom Stellweg weiß konkret nicht, was ihn auf dem Rasenplatz im Westerburger Land erwartet. Doch das Überraschungs-Potenzial soll mit einer von Beginn an konzentrierten Vorstellung möglichst gering gehalten werden. Dem Pokal misst Wimmer eine besondere Bedeutung zu. „Wir werden ihn zwar höchstwahrscheinlich nicht gewinnen, aber Flutllichtspiele gegen höherklassige Teams vor vielen Zuschauern will doch jeder Außenseiter erleben. Und wer träumt am Märchenwald nicht ab und an noch von vergangenen Festtagen gegen Eisbachtal, TuS Koblenz oder Eintracht Trier?

SG Altendiez/Gückingen – SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth (So., 15 Uhr). Für die neu zusammengestellte Elf der Gastgeber - aus zwei A-Liga-Teams soll eine schlagkräftige Formation gebildet werden, ist der Gast aus der WW-Nachbarschaft laut Trainer Marcel Hannappel das attraktivste der möglichen Lose. „Das ist ein Bezirksligist, der hochmotiviert und fit ist und zudem attraktiven Fußball spielt“, erwartet Hannappel einen ambitionierten Gast, der unter der Regie des neuen Trainers Thomas Schäfer sich auch im Pokal einiges vorgenommen hat. „Sie werden versuchen, uns vom Anpfiff weg unter Druck zu setzen, um dem Spiel ihren Stempel aufzudrücken.“ Die Einheimischen müssen ihr Licht aber keineswegs unter den Scheffel stellen, zumal sowohl der VfL Altendiez als auch der TuS Gückingen es in der Vergangenheit schon schafften, im Rheinlandpokal recht weit zu kommen. Hannappel hat nach der Zusammenlegung der Mannschaften in der Kennenlern-Zeit der Vorbereitung nicht zuletzt viel Wert darauf gelegt, dass sich schnell Teamgeist entwickelt. Mit Nicolas Hartmann und Ben Appenzeller muss er zwei Gesperrte ersetzen. „Es haben sich 14, 15 Spieler herauskristallisiert, die den engsten Kreis bilden“, hat Hannappel schon eine Wunschformation im Hinterkopf, die am Sonntag dem Bezirksliga-Spitzenteam die Sturm bieten soll. „Der Pokal ist Bonus für uns, wir wollen uns gut präsentieren und Selbstvertrauen tanken.“

SG Bogel/Reitzenhain/Bornich – SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod (So., 15 Uhr, in Bornich). Nach rund vierwöchiger Vorbereitung mit, wie BoReiBo-Trainer Andreas Nickel hervorhebt, konstant hoher Trainingsbeteiligung, ist der A-Ligist von den Höhen der Loreley heiß darauf zu zeigen, dass auch im Rhein-Lahn-Kreis ein ordentlicher Fußball gespielt wird und auch für die im Vorjahr noch in der Rheinlandliga vertretenen Kicker aus Westerburg und Umgebung die Aufgabe alles andere als ein Selbstläufer wird. „Wir werden alles tun, um das Spiel so lange es geht, offen zu halten“, so Nickel. Verzichten müssen er und sein Kollege Luca Maus auf Julien Leidinger (Meniskus-Operation), Nils Baier (verletzt) sowie die Urlauber William Huth und Andre Dillenberger. „Für uns war bei den letzten Teilnahmen am Rheinlandpokal spätestens nach der 2. Runde Schluss. Wir freuen uns darauf, uns mit einem höherklassigen Gegner auf Wettkampfniveau zu messen“, ist Nickel gespannt, ob seine Jungs ihre Qualitäten in die Waagschale werfen und den favorisierten Gegner ärgern können.

DJK Neustadt-Fernthal II – SG Ahrbach/Girod/Heiligenroth (So., 15 Uhr). Auch wenn der Westerwälder Bezirksligist eine durchwachsene sechswöchige Vorbereitungsphase durchlebte und in seinen Testspielen Höhen und Tiefen zeigte, liegen zwischen beiden Teams immerhin doch zwei Spielklassen. „Wir nehmen den Gegner ernst, der mit Sicherheit hochmotiviert sein wird, aber es muss unser Anspruch sein, gegen einen C-Ligisten weiterkommen – auch falls es ein Geduldsspiel wird“, sagt Ahrbachs Trainer René Reckelkamm.

SG Ober Kostenz – SF Höhr-Grenzhausen (So., 15 Uhr, in Kappel). Der Ost-Bezirksligist aus der Kannenbäckerstadt ist im Rheinlandpokal in den ersten Runden in der Mitte-Gruppe eingeteilt und bei A6-Ligisten SG Ober Kostenz gefordert. Zuletzt mussten die Sportfreunde zwei Testspielniederlagen beim 0:3 gegen den FC Metternich und dem 0:2 gegen den TuS Immendorf einstecken. Doch das dürfte den Trainern Almir Ademi und Thomas Arzbach einigermaßen egal sein – so lange das Weiterkommen im Rheinlandpokal mit einem Auswärtssieg am Sonntagnachmittag gesichert wird.

SG Mosel Löf II – SG Augst Eitelborn (So., 15 Uhr, in Löf).„Überraschung vermeiden“, „so weit wie möglich kommen“ – das sind die Eckpfeiler, die sich Bezirksliga-Aufsteiger SG Augst für den Rheinlandpokal-Wettbewerb setzt. Mit „Überraschung vermeiden“, meint Trainer Robin Reifenberg, dass man beim B-Ligisten am Sonntag seiner Favoritenrolle gerecht werden will. Reifenberg bezeichnet den Pokal als schönen Bonus für sein Team, das eine gute Vorbereitung zeigte. „Die Neuzugänge haben sich bereits top integriert und es herrscht ein guter Konkurrenzkampf. Aus unseren Testspielen konnten wir wichtige Erkenntnisse sammeln.“

TuS Bitzen II – TuS Montabaur (So., 16.30 Uhr). Beim C-Ligisten auf der Kaufmannshalde müssen die Kreisstädter am eigenen Kirmeswochenende auf ungeliebten Untergrund ran. Dies soll den Einzug in die zweite Runde aber nicht verhindern. Beim 2. CSBB-Cup in Horressen zeigte sich die Elf von Trainer Markus Kluger in guter Form und unterlag dem Sieger SG Hundsangen erst im Finale. Der TuS Bitzen II qualifizierte sich über das Erreichen des Kreispokal-Halbfinals für den Wettbewerb.