3. Runde im Rheinlandpokal Kann Malberg die Engerser 1:6-Schlappe ausnutzen? Mirko Bernd 06.10.2026, 07:00 Uhr

i Vor fast genau einem Jahr lautetet die Drittrunden-Partie im Rheinlandpokal ebenfalls SG Malberg (in Rot) gegen FV Engers. Die Gäste siegten nach Verlängerung mit 3:1 und brachten eine ihre großen Stärken ein, das Verteidigen von Standardsituationen. Das gelang ihnen am Sonntag nicht, da kassierten sie beim 1:6 in Gonsenheim drei Gegentore nach Standards. Ob der Rheinlandligist das gegen den Oberligisten auch ausnutzen kann am Mittwoch? Manfred Böhmer/balu

Letztes Jahr war es der 8. Oktober, dieses Jahr ist es der siebte Tag des gleichen Monats: In der dritten Rheinlandpokalrunde hat die SG Malberg wieder den FV Engers zu Gast. Wird es am Mittwoch wieder ein Spiel mit Überlänge?

240 Zuschauer, 120 Minuten: So lauteten die Eckdaten vor fast genau einem Jahr, als sich die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen und der FV Engers ebenfalls in der dritten Runde des Fußball-Rheinlandpokals gegenüberstanden. Mit 3:1 nach Verlängerung setzte sich der Oberligist damals durch beim späteren Meister der Bezirksliga Ost.







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