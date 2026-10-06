Letztes Jahr war es der 8. Oktober, dieses Jahr ist es der siebte Tag des gleichen Monats: In der dritten Rheinlandpokalrunde hat die SG Malberg wieder den FV Engers zu Gast. Wird es am Mittwoch wieder ein Spiel mit Überlänge?
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240 Zuschauer, 120 Minuten: So lauteten die Eckdaten vor fast genau einem Jahr, als sich die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen und der FV Engers ebenfalls in der dritten Runde des Fußball-Rheinlandpokals gegenüberstanden. Mit 3:1 nach Verlängerung setzte sich der Oberligist damals durch beim späteren Meister der Bezirksliga Ost.