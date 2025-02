FKM-Sieger stehen fest JSG Sohren: Glück und Pech in der Sechsmeter-Lotterie 03.02.2025, 12:23 Uhr

i Torwart Tom Merkelbach war der Matchwinner für die JSG Oberwesel im Finale bei den C-Junioren in Simmern: Merkelbach verwandelte den 30. Sechsmeter (!) und machte damit den 13:12-Sieg nach Sechsmeterschießen gegen die JSG Sohren perfekt. B&P Schmitt

Die JSG Oberwesel (C-Jugend), die JSG Sohren/Büchenbeuren (D-Jugend) und die JSG Dickenschied-Womrath (E-Jugend) haben beim Nachwuchs die Futsal-Kreismeisterschaft Hunsrück/Mosel gewonnen.

Die Futsal-Kreismeister im Bereich Hunsrück/Mosel in den Altersklassen C-, D- und E-Jugend stehen fest: Die JSG Oberwesel (C), die JSG Sohren/Büchenbeuren (D) und die JSG Dickenschied-Womrath (E) setzten sich in teils dramatischen Endspielen in den Spielorten Emmelshausen und Simmern die Krone auf.

