Diese Geschichte dreht sich um ein großes Schiedsrichter-Talent: den 16-jährigen Jonas Braun aus Burgbrohl. Aber sie dreht sich irgendwie auch um seinen Opa, den ehemaligen Zweitliga-Profi Jürgen „Jumbo“ Elm, der mit 65 viel zu früh verstarb.
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Ob es Jonas Braun als Schiedsrichter einmal so weit bringt wie sein Opa als Fußballer? Den Traum von der Bundesliga träumt das 16-jährige Talent aus Burgbrohl jedenfalls, auch wenn er weiß, dass „der Weg dahin weit ist, aber ich werde alles probieren“.