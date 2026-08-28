Opa von Schiri-Talent legendär Jonas Braun: In besonderen Spielen denke ich oft an ihn Mirko Bernd 28.08.2026, 16:19 Uhr

i Jonas Braun (Mitte) ist ein großes Schiedsrichter-Talent. Der 16-Jährige pfiff am Dienstag in Gondershausen die Rheinlandpokal-Partie VfB Baybachhöhe gegen TuS Koblenz. Der junge Burgbrohler hat seine Wurzeln auch im Hunsrück, sein Opa Jürgen Elm, der in Emmelshausen lebte, machte 317 Spiele in der 2. Bundesliga. Mark Dieler

Diese Geschichte dreht sich um ein großes Schiedsrichter-Talent: den 16-jährigen Jonas Braun aus Burgbrohl. Aber sie dreht sich irgendwie auch um seinen Opa, den ehemaligen Zweitliga-Profi Jürgen „Jumbo“ Elm, der mit 65 viel zu früh verstarb.

Ob es Jonas Braun als Schiedsrichter einmal so weit bringt wie sein Opa als Fußballer? Den Traum von der Bundesliga träumt das 16-jährige Talent aus Burgbrohl jedenfalls, auch wenn er weiß, dass „der Weg dahin weit ist, aber ich werde alles probieren“.







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