Während der TuS Immendorf das Aus im Rheinlandpokal verschmerzen konnte, den Fokus ohnehin auf die Rheinlandliga legen will, darf der Oberligist FC Emmelshausen-Karbach nach dem 2:0-Sieg weiter vom Finale träumen.
Dank zweier Treffer vor der Pause ließ Fußball-Oberligist FC Emmelshausen-Karbach keine Zweifel daran, wer die nächste Pokalrunde erreichen würde: Nach einem 2:0 (2:0)-Erfolg bei Rheinlandligist TuS Immendorf steht die Mannschaft von Patrick Kühnreich im Achtelfinale.