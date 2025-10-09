FCEK besiegt Immendorf 2:0 Jonas Ahlert: Hose runter, Tor erzielt und Ampelkarte Matthias Schlenger 09.10.2025, 11:16 Uhr

i Gerade bei Eckbällen des TuS Immendorf (rote Trikots) musste Maximilian Krapf im Tor des FC Emmelshausen-Karbach hellwach sein. Er hielt seinen Kasten beim 2:0-Sieg seines Teams sauber. Jörg Niebergall

Während der TuS Immendorf das Aus im Rheinlandpokal verschmerzen konnte, den Fokus ohnehin auf die Rheinlandliga legen will, darf der Oberligist FC Emmelshausen-Karbach nach dem 2:0-Sieg weiter vom Finale träumen.

Dank zweier Treffer vor der Pause ließ Fußball-Oberligist FC Emmelshausen-Karbach keine Zweifel daran, wer die nächste Pokalrunde erreichen würde: Nach einem 2:0 (2:0)-Erfolg bei Rheinlandligist TuS Immendorf steht die Mannschaft von Patrick Kühnreich im Achtelfinale.







