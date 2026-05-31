Der Favorit hat sich in Weiler durchgesetzt: A-Klasse-Vizemeister SG Morshausen/Beulich/Gondershausen hat das Endspiel um den Kreispokal 1 Hunsrück/Mosel mit 3:1 gegen B-Klasse-Meister SG Urbar/Werlau gewonnen.
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„Das Wetter wird schön“, hatte Spielleiter Michael Melzer für den Pokalendspieltag des Fußballkreises Hunsrück/Mosel auf der Salzbornhöhe in Weiler prognostiziert. Zumindest für das Kreispokal-1-Endspiel zwischen A-Klasse-Vizemeister SG Morshausen/Beulich/Gondershausen und dem Herausforderer, B-Klasse-Meister SG Urbar/Werlau, traf das zu.