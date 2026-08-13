Die erste Runde im Kreispokal 1 Hunsrück/Mosel ist mit drei ganz engen Begegnungen am Mittwoch beendet worden. Der Titelverteidiger und zwei B-Klässler kamen weiter.
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Titelverteidiger Baybachhöhe, Ober Kostenz und Uhler haben das Achtelfinale im Fußball-Kreispokal 1 Hunsrück/Mosel erreicht. Die erste Runde ist damit beendet. Am 25. August geht es mit dem Zwischenrundenspiel zwischen den A-Klässlern Werlau/Urbar und Rheinblick weiter, dann wird das letzte Ticket für das Achtelfinale vergeben.