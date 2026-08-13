Kreispokal 1 Hunsrück/Mosel
Irre Schlussphase in Gondershausen
Auf dem Kunstrasenplatz in Kastellaun unterlag Gastgeber SG Hunsrück Mitte Buch (von links mit Torwart Daniel Schneider und Kapi
Auf dem Kunstrasenplatz in Kastellaun unterlag Gastgeber SG Hunsrück Mitte Buch (von links mit Torwart Daniel Schneider und Kapitän Mathis Buschmann) in der ersten Runde des Kreispokals 1 mit 1:2 gegen den B-Staffel-9-Konkurrenten SG Ober Kostenz/Sargenroth um Steven Tittel.
Dennis Irmiter. DENNIS IRMITER - PHOTO-MOMENTS

Die erste Runde im Kreispokal 1 Hunsrück/Mosel ist mit drei ganz engen Begegnungen am Mittwoch beendet worden. Der Titelverteidiger und zwei B-Klässler kamen weiter.

Lesezeit 1 Minute
Titelverteidiger Baybachhöhe, Ober Kostenz und Uhler haben das Achtelfinale im Fußball-Kreispokal 1 Hunsrück/Mosel erreicht. Die erste Runde ist damit beendet. Am 25. August geht es mit dem Zwischenrundenspiel zwischen den A-Klässlern Werlau/Urbar und Rheinblick weiter, dann wird das letzte Ticket für das Achtelfinale vergeben.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

KreispokalSport
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus dem Sport