Kreispokal 1 Hunsrück/Mosel Irre Schlussphase in Gondershausen Michael Bongard 13.08.2026, 10:15 Uhr

i Auf dem Kunstrasenplatz in Kastellaun unterlag Gastgeber SG Hunsrück Mitte Buch (von links mit Torwart Daniel Schneider und Kapitän Mathis Buschmann) in der ersten Runde des Kreispokals 1 mit 1:2 gegen den B-Staffel-9-Konkurrenten SG Ober Kostenz/Sargenroth um Steven Tittel. Dennis Irmiter. DENNIS IRMITER - PHOTO-MOMENTS

Die erste Runde im Kreispokal 1 Hunsrück/Mosel ist mit drei ganz engen Begegnungen am Mittwoch beendet worden. Der Titelverteidiger und zwei B-Klässler kamen weiter.

Titelverteidiger Baybachhöhe, Ober Kostenz und Uhler haben das Achtelfinale im Fußball-Kreispokal 1 Hunsrück/Mosel erreicht. Die erste Runde ist damit beendet. Am 25. August geht es mit dem Zwischenrundenspiel zwischen den A-Klässlern Werlau/Urbar und Rheinblick weiter, dann wird das letzte Ticket für das Achtelfinale vergeben.







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